AaFKs-trenerjakt: Disse kandidatene er ledige på markedet

Søndag sparket Aalesund trener Lars Bohinen. Her en liste over trenere som kan være aktuelle for jobben som ny AaFK-sjef.

Lars Arne Nilsen (fra venstre), Eirik Horneland og Tor Ole Skullerud er blant de ledige trenerne på markedet.

Odd-Sølve Grannes

Disse er blant trenerne som er ledige på markedet:

Lars Arne Nilsen:

Den tidligere Brann- og Hødd-treneren har foreløpig skilt seg ut som favoritten til å ta over jobben. Nilsen har tilknytning til Sunnmøre og har jobbet med utviklingssjef Sindre Eid da han var i Hødd. Han sa også etter at han var ferdig i Brann at han var klar for en ny jobb på dagen.

En åpenbar kandidat, som tok Brann opp til eliteserien igjen. På fire sesonger der har han blant annet skaffet klubben en andreplass og en tredjeplass.

Det er bekreftet at Nilsen er en aktuell kandidat.

Eirik Horneland:

45-åringen fikk det tøft i jobben som Rosenborg-trener, men hadde stor suksess med Haugesund, der han startet med å ta klubben til en fjerdeplass og kvalifisering til Europaligaen. 2017 ble et skuffende år, men i 2018 ledet han igjen Haugesund til kvalifiseringsspill, noe som resulterte i at Rosenborg ga han trenerjobb.

I Haugesund var han glad i år gi lokale spillere muligheten.

Eirik Horneland er ledig på markedet. Foto: Ole Martin Wold

Ian Burchnall:

Også han har en liten tilknytning til Sunnmøre. Engelskmannen var en liten svipptur innom Hødd som assistent, før han ble Östersunds hovedtrener sommeren 2018. Klarte ikke helt å følge opp Graham Potters enorme suksess og fikk sparken tidligere i sommer.

Har tidligere også fått sparken i Viking, da siddisene rykket ned. Har i tillegg vært assistent for Brian Deane i Sarpsborg 08 og kjenner norsk fotball godt.

Tor Ole Skullerud:

Han har vært fotballekspert for Eurosport de siste årene og er ledig på trenermarkedet.

49-åringen trente Vålerenga fra 2008 til 2009, og tok Norges U21-landslag til EM i Israel i 2013. Der imponerte de og tok seg videre fra gruppespillet, men røk ut mot Spania. Han har også vært trener for Molde i halvannen sesong, og tok seriegull med klubben i 2014.

Hans siste trenerjobb var for Strømsgodset, hvor han trakk seg sommeren 2018 etter en skuffende sesongstart. Sesongen før tok de en sterk fjerdeplass.

Tor Ole Skullerud jobber for tiden som ekspert i Eurosport. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Simo Valakari:

Den tidligere Tromsø-treneren fikk lenge mye skryt for jobben han gjorde nordover og klubben spilte til tider en fotball som begeistret. Det endte likevel opp med at TIL rykket ned etter to og et halvt år med Valakari som trener.

Foretrekker 3–5–2 som formasjon, om Aalesund ønsker å videreføre denne formasjonen.

Kjell Jonevret:

Det begynner å bli en stund siden svensken utrettet store ting. Svenskens siste jobb var som trener for barndomsklubben Brommapojkarna på nivå to i Sverige. Jonevret skulle være klubbens redningsmann, men han klarte ikke å snu trenden, og de rykket ned til nivå tre.

Var før det i Orlando Pirates i Sør-Afrika, der han endte opp med å si opp jobben etter fem måneder. Fra 2012 til 2016 var svensken i Viking, der semifinale i cupen var det nærmest han kom å vinne noe.

Han ledet derimot Molde til opprykk i 2007 og sølv i eliteserien i 2009, samme sesong de tapte cupfinalen for AaFK. Med Djurgården vant han både serien og cupen i 2005.

Kjell Jonevret, her fra tiden som Viking-trener. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Andre trenere som er ledige på markedet: Tor Thodesen, Rikard Norling, Tom Nordlie, Trond Sollied, Jørn Andersen, Jörgen Lennartsson og Mons Ivar Mjelde.

Aktuelle trenere med kontrakt

Martí Cifuentes:

Spanjolen har gjort en meget god jobb i Sandefjord etter at han kom til klubben i 2018. Reddet dem nesten fra nedrykk fra eliteserien i det som var en håpløs situasjon da han kom. Deretter rykket han sammen med AaFK opp til eliteserien, og er denne sesongen foreløpig på trygg plass.

Sandefjord har imponert mange i år. Cifuentes sin kontrakt med Sandefjord går ut etter sesongen, og det ryktes at klubben ikke vil forlenge med ham.

Det blir kanskje for lettvint å hente Sandefjords trener igjen? Spiller også 3–5–2.

Jørgen Isnes:

KFUM Oslo-treneren blir som regel nevnt når klubber skal ha ny trener. Isnes førte i fjor KFUM Oslo til kvalifisering til eliteserien og har gjort en imponerende jobb med små ressurser. Et spennende navn, men har ikke erfaring fra øverste nivå.

Steffen Landro:

Gjorde en imponerende jobb med Nest-Sotra og holdt laget i toppen av 1. divisjon i flere sesong med lite midler. Er nå i Sandnes Ulf og vil trolig ikke forlate denne jobben på dette tidspunkt. Spiller 3–5–2 om AaFK har et ønske om å videreføre formasjonen.