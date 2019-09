Johnsen viste seg tilliten verdig og senket Lillestrøm med to vakre mål

ROSENBORG – LILLESTRØM 3–1 (1–0)

LERKENDAL: Bjørn Maars Johnsen startet sin første seriekamp da Horneland trakk Alexander Søderlund ut på høyrekanten i David Akintolas karantenefravær. Den innleide spissen viste seg tilliten verdig og var hovedperson da Rosenborg slo Lillestrøm komfortabelt 3–1.

Det første målet kom etter nydelig forarbeid av Alexander Søderlund. Den vikarierende høyrekanten vendte nydelig opp og sendte Maars Johnsen alene med keeper etter en nydelig gjennombruddspasning.

Samuel Adegbenro scoret det andre målet da han driblet seg innover i banen og skjøt via en LSK-forsvarer.

Så var det Maars Johnsen som nok en gang viste seg frem. Birger Meling vant ballen og spurtet i full hastighet mot Lillestrøms mål. Han fant en umarkert Maars Johnsen som vakkert klinket ballen i motsatt kryss.

Maars Johnsen i hovedrollen

Folk hadde så vidt fått satt seg ned før Bjørn Maars Johnsen var i fokus. I sin første seriekamp fra start for Rosenborg pådro den storvokste spissen seg gult kort allerede etter 15 sekunder. I en duell med Lillestrøms forsvarsspiller Tobias Salquist var RBK-spissen ute med albuen. Dommer Espen Eskås var raskt fremme med det gule kortet.

Maars Johnsen fortsatte i hovedrollen og tre minutter ut i kampen kom han til Rosenborgs første sjanse. En våken Marko Maric i LSK-buret fikk avverget.

Så kom Rosenborgs største sjanse hittil i kampen. Igjen var det Maars Johnsen som avsluttet. Vegar Eggen Hedenstad la et frispark mot bakre stolpe, som LSK fikk headet unna. Ballen havnet hos Maars Johnsen som skjøt via en LSK-spiller og ut til hjørnespark.

Mariann Dybdahl

Nydelig forarbeid av Søderlund sørget for mål

16 minutter var spilt da Gjermund Åsen kom seg fri på venstrekanten og klinket ballen lavt inn i boksen. Både Maars Johnsen og Søderlund slengte seg inn for å nå ballen. Førstnevnte kom først frem og fikk en touch, men ballen skled av foten. Spørs om ikke Søderlund hadde satt den om han hadde fått ballen.

Så lyktes det for Rosenborgs nye spiss. Alexander Søderlund vendte nydelig opp og spilte en gjennombruddspasning som selv Andrés Iniesta ville vært stolt over. Bjørn Maars Johnsen var kontant i det han la ballen i det lengste hjørnet. Dermed tok RBK en fortjent ledelse etter 25 minutter.

Kun minuttet senere var det Birger Meling som viste frem servitørfoten. Samuel Adegbenro steg til værs og headet innlegget i tverrliggeren. Noen veldig positive minutter fra RBK.

Kantspilleren var ikke ferdig med å true LSK-målet. Fem minutter før pause rev han seg løs og kom til skudd. LSK-keeper Maric var med på notene.

Fortjent ledelse til pause

Like før pause kom Lillestrøms første sjanse. Thomas Lehne Olsen vant ballen fra Anders Konradsen og gikk for skuddet. LSK-spissen traff godt og André Hansen kunne se ballen gå i tverrliggeren og over. Nære på at LSK klarte å rane med seg et mål til pause.

Det skjedde ikke mer den første omgangen og lagene gikk til pause med 1–0 til Rosenborg. En fortjent ledelse ut ifra hvordan omgangen så ut. Rosenborg var flere ganger farlig frempå og burde nok muligens ledet mer mot et tamt LSK-lag.

Mariann Dybdahl

En ny konge i byen

Den andre omgangen startet likt den første. Rosenborg tok kontroll over ballen og spilte seg til noen småsjanser og etter 52 minutter doblet Adegbenro ledelsen. Den tekniske venstrekanten viste frem noen finesser før han gikk for skuddet. Ballen gikk via en LSK-spiller og keeper var utspilt. RBK-supporterne kunne dermed slippe jubelen løs for andre gang.

Ti minutter ut i den andre omgangen gjorde RBK sitt første bytte. Anders Trondsen ble tatt av og inn kom Marius Lundemo.

Bjørn Maars Johnsen tok virkelig vare på tilliten han fikk av Eirik Horneland. Etter 57 minutter vant Birger Meling ballen fra en LSK-spiller og avanserte fremover. Han fant en umarkert Maars Johnsen som nok en gang var klinisk i avslutningsøyeblikket. Med høyrefoten klinket han ballen i motsatt kryss.

Ole Martin Wold

Redusering fra Lillestrøm

Lillestrøm skapte litt spenning i kampen da de scoret etter 64 minutter. Et innlegg gikk gjennom feltet og havnet hos Daniel Pedersen som hadde løpt seg fri. LSK-kapteinen fikk en enkel jobb med å sette ballen bak André Hansen.

Fire minutter senere holdt Lillestrøm på å score igjen. Men da i eget mål. Gjermund Åsen klinket et frispark inn i boksen som Fredrik Krogstad prøvde å klarere. Ballen skled av beinet hans og gikk rett i egen stolpe.

Samuel Adegbenro ble tatt av etter 75 minutter da stortalentet Emil Konradsen Ceïde fikk tillit de siste 15 minuttene.

Vegar Eggen Hedenstad ønsket også å melde seg på scoringslisten. 81 minutter var spilt da han klinket til på et frispark. I ekte Ronaldo-stil fikk han drømmetreff og kun stolpen hindret høyrebacken i å score et kremmerhus.

Friske detaljer fra Ceïde

Eirik Horneland gjorde sitt siste bytte da det gjensto seks minutter. Yann-Erik de Lanlay kom inn for Alexander Søderlund. Rogalendingen som sto for et av kampens høydepunkter da han vakkert sendte Bjørn Maars Johnsen alene med LSK-keeper Marco Maric i første omgang.

Kun minuttet senere var de Lanlay nære på å score. Emil Konradsen Ceïde viste frem noen frekke finter og ga ballen videre til Maars Johnsen som spilte vegg med nevnte Ceïde og kom alene mot keeper. Maric var våken og fikk en hånd på ballen som spratt ut til de Lanlay. Innbytteren reagerte akkurat ikke raskt nok og en Lillestrøm-forsvarer kom seg i veien for skuddet.

Mariann Dybdahl

De siste minuttene blottet LSK seg helt defensivt. Noe som ga de friske beina til Ceïde mye rom på venstrekanten.

André Hansen viste seg fra sin beste side da kampen gikk inn i overtid. Lillestrøm fikk muligheten fra fire meter og RBKs sisteskanse slengte seg ned. En vakker redning hindret LSK i å score nok et mål.

Kampen endte 3–1 til Rosenborg. En godt gjennomført kamp hvor man fikk i gang Maars Johnsen som kan bli en viktig RBK-spiller utover høsten.