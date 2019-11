Horribel åpningsperiode ødela for Zuccarellos Wild

Etter en god figur mot Anaheim Ducks natt til onsdag, der Minnesota Wild vant 4-2, kom de kraftig ned på jorden igjen i oppgjøret mot San Jose Sharks.

Allerede etter 52 sekunder hadde Logan Couture satt inn 1–0. En lekker pasning bak mål fra Evander Kane fant Couture rett foran mål. Han var kontant og banket pucken opp i nettaket.

Fem minutter senere sto det 2–0 etter scoring av Timo Meier. Sveitseren kom alene med tidligere Sharks-målvakt Alex Stalock og var kontant. Meier plasserte pucken i krysset.

Svimmel målvakt ble benket

Drøye 17 minutter var spilt da svenske Marcus Sörensen pirket inn 3–0 fra kloss hold. Og to minutter etter var det Radim Simek sin tur til å score. Sharks kom fire mot to, pucken gikk på et touch og endte til slutt opp hos Simek, som dundret inn Sharks fjerde bak en svimmel Stalock.

Det sto hele 4–0 til Sharks etter den første perioden. Det gjorde at Stalock ble satt på benken resten av oppgjøret.

Luke Kunin tente et lite håp for Wild med 1-4-reduseringen 16 minutter ut i den andre perioden. Han dro seg lekkert rundt Martin Jones i Sharks-målet og la pucken i det åpnet målet.

To overtallsscoringer på rad for Sharks

Men Tomas Hertl slukket det håpet minuttet etter og økte til 5–1 i overtallsspill.

Eric Staal satte rett etter inn nok en scoring for gjestene fra Minnesota, men 45 sekunder før den andre perioden var slutt, var igjen Sharks foran med fire etter scoring av Evander Kane i overtall.

Wild skapte spenning i kampen med tre mål i den tredje perioden.

Brad Hunt og Ryan Donato scoret reduserte til 3–6 og 4–6 med 90 sekunders mellomrom i midten av den siste perioden, før Jason Zucker satte inn 5–6 etter pasning av Zuccarello med fire minutter igjen på kampuret.

Fem kamper på rad med målpoeng

Zuccarello tok med seg pucken inn i Sharks' sone, før han spilte i perfekt tid til Zucker. Han hamret pucken i mål og skapte ytterligere spenning.

Nå har nordmannen notert seg for målpoeng i fem kamper på rad.

Men hjemmelaget holdt unna, vant 6–5 og gikk også forbi Wild på tabellen.

Zuccarello og co. har åpnet sesongen elendig. Etter torsdagens tap er de nest sist i NHLs vestre avdeling med elleve poeng etter 16 kamper – fem seire og elleve tap.