Den dopingtatte varsleren Johannes Dürr risikerer lang tid i fengsel

Langrennsløperen ble tatt i forbindelse med OL i Sotsji i 2014 og ble utestengt i fire år.

Tidligere i år ble hans innrømmelser startskuddet til dopingskandalen som ble rullet opp under ski-VM i Seefeld sist februar. Der ble fem løpere tatt mistenkt for bloddoping.

Dürrs første innrømmelser kom gjennom et program på tysk TV.

Torsdag ble det kjent at også Dürr selv er siktet for alvorlig bedrageri. Østerriksk påtalemyndighet skriver at 32 år gamle Dürr skal ha hjulpet også andre med å dope seg.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix.

Dürr risikerer inntil fem års fengselsstraff.

I oktober ble Johannes Dürr utestengt fra all idrett på livstid, blant annet fordi han har forsynt andre idrettsutøvere med dopingmidler og veksthormoner.