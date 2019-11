Inviterer alle Tromsøs funksjonshemmede til gratis klatredag

Tirsdag 3. desember er den internasjonale dagen for funksjonshemmede.

I den forbindelse inviterer Tromsø Klatresenter, som er lokalisert i samme bygg som Tromsøbadet, alle funksjonshemmede med familie til gratis klatring.

– Dette er et samarbeid med Norges Handikapforbund og SNN samfunnsløftet, skriver daglig leder for Tromsø Klatresenter, Gunn Stabell i en pressemelding.

RettOpp er en undergruppe av Tromsø Klatreklubb, og skal jobbe for at klubben også kan gi et tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

– Synne og Tiril på bildet er med på «Rett opp jr.» som er en gruppe for funksjonshemmede. Det er plass til flere og vi ønsker å vise dette til flest mulig, skriver klubben.