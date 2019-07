Tor Ketil Larsen er professor i psykiatri og har sett på nært hold hvordan spillavhengighet ødelegger menneskers liv. Han er sterkt imot en mulig avtale med mellom Norges Sjakkforbund og Kindred. Avtalen har en verdi på 50 millioner kroner (se mer i faktaboks under).

– Noe av problemet med selskaper som Kindred er at de tilbyr bonuspenger. De gir fiktive penger for å få folk til å begynne å spille og for å få de som har klart å slutte, til å begynne igjen. Det blir som å tilby gratis vodka til en tørrlagt alkoholiker. Det er ekstremt dårlig behandling av mulig spilleavhengige, sier Larsen.

Daglig leder i Spillavhengighet Norge, Lill-Tove Bergmo, kan ikke få sagt nok hvor mye bonuser påvirker de avhengige negativt.

– Brukere som kommer til oss har et ønske om å slutte. Ofte må de skifte telefonnummer og mail fordi de blir tilbudt bonuser hele tiden. Det er mange som har hatt tilbakefall på grunn av dette, sier Bergmo som påpeker at det ikke bare gjelder selskap i Kindred.

Fakta: Derfor er Kindred-avtalen kontroversiell Kindred Group er et eierselskap for flere utenlandske spilleselskap, blant dem Unibet. Unibet kan ikke drive lovlig virksomhet i Norge. Kindred Group og en rekke andre spillselskaper ønsker å komme inn på det norske spillmarkedet hvor statlig eide Norsk Tipping i dag har monopol. Overskuddet fra Norsk Tippings virksomhet går til idretten. Det er i dag politisk enighet om at enerettsmodellen (det vil si at Norsk Tipping har spillmonopol) skal opprettholdes. En rekke instanser, deriblant Lotteritilsynet, mener at en avtale mellom Norges Sjakkforbund og Kindred Group er på grensen til det lovlige. Avtalen mellom Kindred og Norges Sjakkforbund er ingen tradisjonell sponsoravtale, men heller en måte å skaffe seg et forbund med en viss innflytelse som kan tale spillselskapenes sak på et politisk nivå i Norge. Kindred Group hadde en omsetning på rundt 8 milliarder kroner i 2017 og har 1400 ansatte.

– Feil

Kindred mener premisset for påstanden om fiktive penger er feil.

– Bonuser har en reell pengeverdi, noe som reflekteres i at vi i land som Danmark og Storbritannia betaler skatt av alle bonusutbetalinger. Men man må ha satt seg grundig inn i hvordan bonuser virker for å forstå hvorfor, sier public affairs manager i Kindred Norge, Rolf Sims.

Sims sier at omsetningskrav er nødvendig for å unngå misbruk. Han hevder at spillerne ved normalt – i snitt – vil gå i overskudd med deres bonuser.

Mange selskaper opererer med høye omsetningskrav, mens Kindreds varemerker har lavere omsetningskrav enn gjennomsnittet i markedet, sier Sims.

– Pengene blir raskere tilgjengelig for kundene. Om man for eksempel ser på den vanligste bonusen på Unibet, vil en casinospiller gå med et overskudd på 68 prosent av sitt innskudd i snitt når omsetningskravene er møtt. Derfor er det helt feil å snakke om bonuspenger som om de ikke har noen reell pengeverdi, sier Sims.

– Det ødelegger liv

Spilleavhengighet er klassifisert som en psykisk lidelse, men psykiatriprofessor Larsen innrømmer at spilling er gøy. Han spiller selv sjakk, men mener at spill der penger er involvert, kan være ødeleggende for spilleavhengige.

– Det ødelegger liv. Noen har milliongjeld, men ikke jobb, og vi har også opplevd folk som ikke kommer seg ut, og tar selvmord, sier professoren.

Lill-Tove Bergmo sier at de ikke har selvmordstall for spillavhengige.

– Men vi får høre om flere og flere. Mange av de spilleavhengige har jobb, men høy gjeld, og de som mister jobben sliter med å komme seg tilbake, sier Bergmo.

Hun sier også at for 10–15 år siden lå den vanlige gjelden på rundt 500.000 kroner, mens den nå er over millionen. Likevel har antall spilleavhengige gått ned fra 71.000 på det meste, til 34.000 i den forrige undersøkelsen i 2015.

Jan Inge Haga

– Det skuffer meg enda mer

Larsen synes det er uheldig hvis forbundet går inn i en slik avtale, og dermed blir forbundet med dette.

– Det som skuffer meg ekstra mye er at lokale ildsjeler stemmer for denne avtalen som forplikter sjakkforbundet til å være lobbyister for et ulovlig spillselskap. Jeg klarer ikke helt å forstå det. Dersom jeg fortsatt hadde vært formann i klubben, hadde jeg kjempet innbitt mot en slik kobling, sier Larsen.

Stavanger sjakklubbs nye formann er for avtalen, og håper myndighetene i Norge kan komme fram til en god lisensordning.

– Jeg er for avtalen fordi det først og fremst er en god avtale for sjakken. Samtidig så tror jeg en lisensbasert ordning er vel så bra som monopolet vi har i dag, sier Petter Fossan, og viser til de andre skandinaviske landene som har fått til lisensordning.

– Vi visste ingenting

Larsen var formann i Stavanger Sjakklubb (SSK) fra 2011 til januar 2019. Kvelden før årsmøtet i slutten av januar, ble han oppringt av kasserer i klubben, og oppfordret til å trekke seg uten at han føler å få en spesiell begrunnelse. Valget skulle egentlig skje i 2020.

– Jeg var veldig skuffet, og meldte overgang til Sandnes Sjakklubb senere, sier Larsen.

Han mener grunnen for å få inn en ny styreformann, kan ha vært å sikre et ja til en avtale mellom spillselskapet Kindred og Norges Sjakkforbund.

Det sier nåværende formann, Petter Fossan, at ikke stemmer.

– At jeg tok over som formann har absolutt ingenting med Kindred-avtalen å gjøre. Ingen i Stavanger Sjakklubb visste om Kindred før det ble offentlig 7. juni, sier Fossan.

– Ikke utenkelig

Han vil ikke gå inn på hvorfor han ville ta over som formann utenfor valgår.

Leder av valgkomiteen i SSK, Atle Larsen, vil heller ikke si hva som var grunnen til at de byttet formann, men avkrefter at det hadde noe som helst med Kindred-avtalen å gjøre.

– Vi er fornøyd med måten vi har håndtert saken på. Ut ifra det jeg vet, tror jeg ikke det har vært noen lekkasjer selv om vi i styret i forbundet startet å jobbe med dette i fjor. Det er ingen fra Stavanger som sitter i styret, sier generalsekretær i sjakkforbundet, Geir Neseheim.

President i forbundet, Morten L. Madsen, bekrefter at Petter Fossan eller andre i Stavanger ikke visste noe som helst om samtalene med Kindred i januar, og påpeker at de er et børsnotert selskap der slike ting absolutt ikke bør komme ut.

– For meg er det ikke utenkelig at det kan ha gått rykter om at en avtale med Kindred var på trappene, lenge før det ble offentlig. Ifølge dokumentene som nå legges frem til kongressen, startet forhandlingene høsten 2018, og det er utvilsomt at mange aktører må ha kjent til planene. Det er nå umulig å vite hvem som visste hva, sier Tor Ketil Larsen.

Den omstridte avtalen, som vil gi sjakkforbundet 50 millioner kroner, har vært til diskusjon i Stavanger Sjakklubb. Der har både medlemmene og styret fått sagt sitt, ifølge Petter Fossan. SSK skal stemme tre for og to mot avtalen på kongressen 7. juli.