Norske langrennsløpere skal forske i Fourcades hjembygd

HOLMENKOLLEN: I årevis har norske langrennsløpere reist til Livigno eller Seiser Alm i månedsskiftet august/september. Det gjør de ikke i år. Under ledelse av landslagstrener allround Eirik Myhr Nossum reiser de til Font Romeu i Pyreneene på samling i månedsskiftet mellom sommer og høst.

Denne lille landsbyen på fransk side av fjellkjeden på grensen mellom Spania og Frankrike er også hjemsted til skiskytterbrødrene Martin og Simon Fourcade. Storebror Simone, som la opp etter sist sesong, har også vært med på å legge til rett for norske langrennsløpere.

Med OL i tankene

Det er likevel ikke Fourcade-forskning som er målet. Font Romeu ligger på nøyaktig samme høyde som det skal konkurreres på i Beijing-OL i 2022. OL-konkurransene vil ligge to og et halvt år unna, men norsk langrenn er i høyeste grad i gang med forberedelsene.

– Det er vel mer som et forskningsprosjekt for å se hvordan kroppen responderer på denne høyden etter dag fem, dag syv, dag ni. Du kan ikke definere dette som høydetrening, mer se på det som en viktig læringsprosess frem mot OL, sier Martin Johnsrud Sundby.

Fakta: Det norske allroundlandslaget Didrik Tønseth Emil Iversen Hans Christer Holund Martin Johnsrud Sundby Niklas Dyrhaug Simen Hegstad Krüger Sjur Røthe Johannes Høsflot Klæbo Trener: Eirik Myhr Nossum

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum bekrefter at dette handler om forberedelser til Beijing og at det er erfaringer man ønsker å hente.

– Først og fremst skal vi dit for å trene. Men det er klart at alt vi gjør herfra og til OL i høyden blir en slags forskning. En forsker ville vel sagt at det ikke er det. Men for utøverne er det snakk om litt forskning, sier Nossum.

Skaffe seg ny erfaring

Det Nossum har planlagt for løperne er rett og slett å kjøre et slags OL-program i miniatyr for løperne som er med. Gjennom dette skal de også se hvordan de presterer og responderer på tøffe tak på stor høyde.

– Vi har ingen utøvere med erfaring på hvordan kroppen fungerer med konkurranser i slike høyder. Det er denne erfaringen vi håper å kunne gi dem nå.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Dermed blir det også utvidet forskningsapparat med på turen til den idylliske landsbyen i fjellsiden opp til Pyreneenes topper.

– Vi har med oss folk som skal hjelpe med tolkning av de resultatene vi får. Samtidig har jeg veldig tro på utøvernes egne følelser når de går. Jeg vil at de skal få prøvd seg, drite seg ut, bomme litt, åpne litt hardt. Det er dumt å gjøre det i OL, de skal ha gjort det før, sier Nossum.

Selv om det ofte handler om OL i Beijing i hodet til trener Nossum, har han ikke alle planer klare for hvordan de skal gjøre det.

– Vi kommer ikke utenom. Men utøverne må i større grad ta høyden inn mot OL.

Dropper Val Senales

Dermed må utøverne ha sine døgn i høyden før de reiser til OL. Men hvordan det skal skje, har ikke Nossum helt klart for seg. For andre året på rad dropper det norske allroundlandslaget å dra til Val Senales. Isbreen på rundt 2800 meters høyde i alpene mellom Italia og Østerrike har vært høstbase for norske langrennsløpere siden tidlig på 1990-tallet.

– Det handler egentlig ikke om Val Senales. Det er en fin plass å trene, men vi føler at mye treningstid går med til logistikken, sier hovedtreneren.

Dermed blir det ikke særlig trening i høyden for de norske løperne før etter verdenscupen i Davos i desember. Da vil en rekke løpere holde seg og trene på rundt 1800 meter frem mot Tour de Ski.

PS! Font Romeu er ikke ukjent med at idrettsutøvere driver høydetrening i området. Den britiske langdistansestjernen Mo Farah hadde et høydeopphold her sommeren 2015. Den høsten tok han to nye VM-gull på 5.000 og 10.000 meter i Beijing.