Norge videre i VM, men seieren kostet forferdelig dyrt

Sør-Korea-Norge 1–2

REIMS: Først ordnet hun sitt første mesterskapsmål for Norge med tidenes raskeste straffescoring i VM-historien.

Så startet hun den andre omgangen med å skaffe nok et norsk straffe på egen hånd, etter at koreanerne tidvis hadde rundspilt Norge i den første.

Så måtte Caroline Graham Hansen fortvilet innse at hun ikke var i stand til å fortsette sin tredje VM-kamp. Hun satte seg på benken med tårer i øynene, etter den koreanske taklingen ikke bare førte til straffe, men også til en kraftig overtråkk for Norges nummer 10.

Isabell Herlovsen la på til 2–0 og Norge er klar for lørdagens åttendedelsfinale i Nice som gruppetoer. Det store spørsmålet nå er om Norges store stjerne er i stand til å spille den kampen. En alvorlig skade på den ferske Barcelona-spilleren vil være en enorm svekkelse av de norske VM-sjansene.

Sør-Korea reduserte til 1–2 med 11 minutter igjen av kampen, men heldigvis for Norge klarte de aldri å utligne. Da Frankrike også slo Nigeria i den andre kampen i gruppen, var det norske avansementet i boks.

Tidlig straffe

Norge fikk en drømmestart på kampen da Maria Thorisdottir ble lagt i bakken nesten inne på den koreanske målstreken etter bare tre minutter. Det var ingen tvil om at den norske midtstopperen ble holdt, men heller ikke om at hun hjalp til med å gå i bakken.

Straffen så likevel grei ut. Etter at dommeren hadde brukt halvannet minutt på å formane målvakt og forsvarere om hvilke regler som gjelder på et straffespark, fikk Caroline Graham Hansen lov til å skyte.

Skuddet var hverken hardt, høyt eller veldig godt plassert, men selv om keeper Minjung Kim gikk riktig vei, var hun ikke i nærheten av å stoppe forsøket.

Koreansk overtak

Det norske laget fikk fort flere gode overgangsmuligheter, og det så ut til å bli grei skuring. Det ble det imidlertid ikke. Det koreanske laget tok fullstendig over styringen av omgangen. De presset det norske laget høyt, noe de for anledningen hvite draktene taklet dårlig.

I en lang periode evnet ikke det norske laget å gjøre tre-fire trekk uten at de mistet ballen.

Heldigvis for Norge slet motstanderen med å spille seg til de virkelig store målsjansene. Flere avslutninger gikk rett på Ingrid Hjelmseth, som også ved et par anledninger hadde problemer med å beregne innleggene. Ved ett tilfelle endte det med at hun slo ned lagkaptein Maren Mjelde i en duell. Koreanerne hadde også frispark i gode posisjoner, uten at de klarte å utnytte det.

Koreansk redusering og ny spenning

Martin Sjögren tok grep i pausen og satte inn Karina Sævik for Lisa-Marie Karlseng Utland. Graham Hansen ble flyttet inn sentralt og lenger frem i banen, noe som betalte seg med straffesparket hun skaffet ikke lenge etterpå.

Det store minuset var som nevnt at hun også måtte ut med skade.

Isabell Herlovsen var langtfra sikker fra 11 meter. Denne gangen fikk også Kim en hånd på ballen, men hun slo den via stolpen og inn i mål.

Frida Maanum kom inn for Graham Hansen, og Sævik ble flyttet frem i angrepet.

Hun burde sendt Norge opp i en tremålsledelse etter 20 minutter på banen, men skuddet fra god posisjon gikk utenfor.

I stedet kom Sør-Korea inn i kampen da Yeo Minji etter 79 minutter. Et frekt hælspark fra Lee Geummin lurte hele det norske forsvaret. Maren Mjelde fulgte ikke godt nok med, og den norske kapteinen var kanskje heldig med at det ble mål. Hun rev nemlig Minji over ende da koreaneren scoret, og det kunne fort endt med straffe og rødt kort til Mjelde.

Resten ble en forsvarskamp for Norge. På overtid fikk målscorer Minji Yeo en enorm mulighet til å utligne, men headingen gikk like utenfor det norske målet.

De tre poengene var naturligvis det viktigste, men både det norske spillet og Graham Hansens skade gjorde at det også var mye å tenke på for det norske laget.