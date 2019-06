«Her er beviset på at ikke alt går riktig vei med fotballdømmingen»

VAR skal gjøre dømmingen mer rettferdig. Det ser vi mange gode eksempler på. Men VAR gir også latterlige avgjørelser.

Barnesykdommer trolig. VAR er fornuftig og blir bra.

Men handsregelen, som var vrien å praktisere fra før, er ikke blitt enklere.

Hands? Virkelig?

Den har vært omdiskutert i flere år. For hver endring av handstolkningen, er den blitt vanskeligere å forstå for spillere og publikum.

Vi som spilte fotball for en evighet siden, husker hvor enkel handsregelen var. Hvis det ikke ble handset med vilje, skulle det ikke blåses. Noe mer trengte ikke dommeren å tenke på.

I de siste årene har praksis flytt ut. Nå diskuteres avstanden mellom den som sparker ballen og den som får den i hånden/armen, hastigheten på ballen, om spilleren har en naturlig kroppsstilling, hvordan armføringen er, om spilleren har fordel av handsen (også om den ikke er med vilje) og annet som er mer personlig synsing enn regelbaserte argumenter.

I tillegg griper nå gjengen i VAR-rommet inn, også der hvor dommeren allerede har bestemt seg og ingen av lagene protesterer. VAR kan mene noe annet enn dem som er på banen.

Fra denne sommeren er regelen strammet inn. Nå står det uttrykkelig at det skal blåses frispark eller straffe selv om handsen ikke er med vilje. Det skal blåses for samtlige handssituasjoner, også ufrivillige, når ballen treffer en arm i unaturlig posisjon.

Den nye regelen er ikke innført ennå i Norge, fordi vi er midt i sesong. Den kommer i 2020.

Mange overraskelser

Det som fikk meg til å skrive dette, var at jeg for noen minutter siden så glimt fra Copa America-kampen mellom Peru og Bolivia, der Perus Carlos Zambrano tok hånden opp for å beskytte ansiktet da ballen ble skutt mot ham fra nesten null avstand.

VAR grep inn. Straffbar hands, straffe og ikke bare det, gult kort til forsvarsspilleren. Vi har sett mange slike eksempler.

Det blir så mange straffespark for tiden at en forsvarer i ren refleks ikke kan beskytte seg mot skade, som Zambrano. Og allerede i noen sesonger har vi sett forsvarsspillere løpe rundt med hendene på ryggen som om det er skøyter de driver med.

Løper de naturlig, kan de få ballen i hånden. Det kan bli straffe, gult kort, og vi har sett rødt også.

I cupkampen mellom Molde og Aalesund ble ballen skutt i armen på Vegard Forren. Hadde den nye fortolkningen vært innført i Norge, kunne Molde fått straffe mot seg selv om Forren hadde ryggen til og ikke så ballen.

Neste år kan det være slik hos oss også. I hvert fall hvis VAR innføres.

Dommeren ser situasjonen naturlig, i den fart den oppstår. VAR-dommerne studerer slow motion-bilder. Spillerne overrumples av farten i virkeligheten, mens de har god tid til å unngå hands i reprisen.

Da henger straffesparkene løst.