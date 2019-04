Barcelona ble mester i Spania etter Messi-scoring

BARCELONA - LEVANTE 1–0

Lionel Messi sørget for at Barcelona er spansk seriemester for åttende gang på de 11 siste sesongene. Han scoret da Levante ble slått 1-0 lørdag.

Atlético Madrid utsatte Barcelona-feiringen med 1-0-seier over Valladolid lørdag, men bare i noen timer. Hadde hovedstadsklubben tapt, ville Barcelona kunnet feire før avspark på Camp Nou. Valladolid-spiller Joaquin Fernandez scoret kampens eneste mål, men han gjorde det i eget nett.

Gjestene ropte på straffespark for hands på overtid i Madrid, men dommeren avviste kravet etter VAR-gjennomgang. Dermed trengte Barcelona tre poeng mot Levante for å avgjøre gullkampen i La Liga før mesterligasemifinalene mot Liverpool.

Superreserve

Messi startet på benken for annen kamp på rad. I første omgang var tidligere Liverpool-spiller Philippe Coutinho den farligste Barcelona-spilleren, men han kom ikke nærmere enn et frispark i tverrliggeren. Ved pause kom Messi inn for Coutinho, og han scoret i det 62. minutt.

Argentineren fikk ballen fra Arturo Vidal, la den over på venstre og skjøt i mål i lengste hjørne. Han gjorde sitt 34. seriemål for sesongen og det 46. når man regner alle turneringer.

Manu Fernandez, AP / NTB scanpix

Fakta: Spansk 1. divisjon fotball lørdag, 35. runde: Athletic Bilbao – Alavés 1-1 (1-1) Mål: 1-0 Beñat (41), 1-1 Borja Bastón (45). 40.402 tilskuere. Atlético Madrid – Real Valladolid 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Joaquin Fernandez (selvmål 66). 53.123 tilskuere. Barcelona – Levante 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Lionel Messi (62). 91.917 tilskuere. Leganés – Celta 0-0 10.324 tilskuere. (©NTB)

Levante var ikke ufarlig. José Morales skjøt over fra god posisjon i det 67. minutt, og Enis Bardhi traff stolpen i sluttminuttene. Mål ble det ikke, og dermed kunne Barcelona-festen starte.

Etter kampen klemte og kysset Messi sine barn, som i likhet med de øvrige spillernes familier entret banen. Deretter mottok han ligatrofeet fra forbundspresident Luis Rubiales og løftet det til øredøvende jubel fra over 90.000 tilskuere.

Barcelona er ni poeng foran Atlético Madrid med tre serierunder igjen, men seriegullet er sikkert fordi laget går foran på innbyrdes oppgjør dersom lagene skulle ende på samme poengsum.

Stolthet

Barcelona vant sin annen strake serietittel siden Ernesto Valverde overtok som trener. Totalt er klubben oppe i 26 seriemesterskap. Bare Real Madrid har flere med 33.

– Å vinne tittelen med god margin, enda så vanskelig det er, og å gjøre det to år på rad, gjør oss stolte. Vi er glade for å gi våre tilhengere grunn til glede, sa Valverde.

Barcelona jager en trippeltriumf denne sesongen. Onsdag kommer Liverpool på besøk i første semifinale i mesterligaen. Returkampen spilles i England en uke senere.

Barcelona er også klar for spansk cupfinale mot Valencia 25. mai.

(©NTB)