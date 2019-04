De engelske klubbenes Europa-suksess skaper usikkerhet rundt hvem som får Champions League-plassene. Vi har svaret.

Påskekosen nærmer seg slutten, og det er tid for fullt alvor i de store ligaene.

Juventus vant Serie A lørdag, Paris Saint-Germain sikret gullet i Frankrike søndag, Bayern München og Borussia Dortmund kniver i Bundesliga-toppen, mens Barcelona etter alle solemerker har vunnet La Liga.

Viktige Champions League-plasser skal deles ut over hele Europa, men det er særlig ett land der forvirringen rundt fordelingen er stor: England.

Manchester City og Liverpool kjemper en innbitt kamp om seriegullet i Premier League, men de engelske klubbene har, for første gang på lenge, også hatt stor suksess i Europa.

Liverpool (møter Barcelona) og Tottenham (møter Ajax) kjemper om plass i Champions League-finalen. I Europa League kan det bli ren, engelsk finale om Arsenal (møter Valencia) og Chelsea (møter Frankfurt) går videre fra semifinalene.

Fakta: Semifinalene i Europa Champions League: 30. april: Tottenham - Ajax 1. mai: Barcelona - Liverpool 7. mai: Liverpool - Barcelona 8. mai: Ajax - Tottenham (Finalen går 1. juni, på Wanda Metropolitano i Madrid) Europa League: 2. mai: Arsenal - Valencia og Eintracht Frankfurt - Chelsea 9. mai: Valencia - Arsenal og Chelsea - Eintracht Frankfurt (Finalen går 29. mai, på Olympic stadium i Baku)

Kan få fem lag i Mesterligaen

De store ligaene har fire plasser i Champions League-gruppespillet, men vinnerne av begge Europacupene belønnes også med direkteplass til turneringen.

Det kan maks være fem lag fra samme land i Champions League.

Dette kan få konsekvenser for tre av Englands fire semifinalister i årets europacuper. Det spesielle med årets sesong er som kjent at hverken Tottenham, Arsenal eller Chelsea er sikret topp fire.

I tillegg er Ole Gunnar Solskjærs Manchester United fortsatt i høyeste grad med i kampen om topp fire, til tross for et flaut tap mot Everton søndag.

Problemet for én av klubbene oppstår om begge europacupvinnerne (så fremt de er engelske) ender utenfor topp fire.

Stillingen i Premier League fire runder før slutt:

Liverpool - 88 poeng (kun tre kamper igjen å spille) Manchester City - 86 poeng Tottenham - 67 poeng Arsenal - 66 poeng Chelsea - 66 poeng Manchester United - 64 poeng

Historiske komplikasjoner

Det vil i så fall ikke være første gangen det blir komplikasjoner ved engelske trofeer:

Liverpool ble nummer fem i Premier League våren 2005, da de snudde 0–3 til 3–3 mot Milan i Istanbul i Champions League-finalen. Den gangen hadde ikke UEFA noen regel om at regjerende mester fikk plass i neste års turnering.

Etter press fikk Liverpool likevel plass i kvaliken, uten å ta fra byrival Everton (endte som nummer fire) sin plass.

Darren Walsh / X01095

Verre gikk det for Zaragoza i 2000 og Tottenham i 2012. Real Madrid vant Champions League mot John Carews Valencia i 2000, men ble nummer fem i La Liga. Spanjolene fikk Champions League-plassen til fjerdeplasserte Zaragoza.

I 2012 vant Chelsea sensasjonelt Champions League mot Bayern i München, etter å ha blitt nummer seks i Premier League. Det gikk utover Tottenham, som ble nummer fire og mistet sin plass.

I år kan altså noe liknende skje.

Fakta: Topplagenes siste kamper Liverpool: 26. april: Huddersfield hjemme 4. mai: Newcastle borte 12. mai: Wolverhampton hjemme Manchester City: 24. april: Manchester United borte 28. april: Burnley borte 6. mai: Leicester hjemme 12. mai: Brighton borte Tottenham: 23. april: Brighton hjemme 27. april: West Ham hjemme 4. mai: Bournemouth borte 12. mai: Everton hjemme Arsenal: 24. april: Wolverhampton borte 28. april: Leicester borte 5. mai: Brighton hjemme 12. mai: Burnley borte Chelsea: 22. april: Burnley hjemme 28. april: Manchester United borte 5. mai: Watford hjemme 12. mai: Leicester borte Manchester United: 24. april: Manchester City hjemme 28. april: Chelsea hjemme 5. mai: Huddersfield borte 12. mai: Cardiff hjemme

Her er forutsetningene:

Vinneren av Champions League går inn i gruppespillet av Champions League.

Vinneren av Europa League går inn i gruppespillet av Champions League.

Vinneren og 2.-plassen i Premier League er sikret plass. Manchester City og Liverpool er sikret topp to og kan allerede gratuleres med Champions League-plass.

Laget som blir nummer tre, kan også puste lettet ut allerede før finalen.

Fjerdeplassen får i utgangspunktet plass. Unntaket er hvis både 5.-plassen og 6.-plassen blir stående som vinnere av europacupene. Da tilfaller de fem plassene topp tre og de to vinnerne. At bare én vinner er engelsk, vil sende fjerdeplassen inn.

Da tilfaller de fem plassene topp tre og de to vinnerne. At bare én vinner er engelsk, vil sende fjerdeplassen inn. Dette betyr at Tottenham sikrer Champions League-plass med 4.-plass, siden ingen av lagene bak kan vinne Champions League denne sesongen.

Tottenham, Chelsea og Arsenal kan sikre Champions League, selv om de bare blir nummer fem eller seks. Det avhenger derimot av at de vinner europacupen de deltar i.

PAUL CHILDS / X03809

Dersom laget som ender på 4.-plass ikke vinner Champions League eller Europa League, må de håpe at de to lagene på plassene bak ikke vinner europacupene.

Om for eksempel Arsenal blir nummer fire, Tottenham nummer fem og Chelsea nummer seks, må Gunners-fansen håpe at ikke deres byrivaler begge vinner europeiske trofeer. Dersom Spurs da vinner Champions League, men Chelsea misbruker sin mulighet i Europa League - eller omvendt - er Champions League-plassen reddet for Arsenal.