Premier League-stjerne ønsker poengtrekk ved rasismetilfeller

En rekke rasismesaker har rammet fotballen denne sesongen. Manchester City-stjernen Sterling var en av flere engelske spillere som nylig ble utsatt for rasistiske ytringer under en landskamp mot Montenegro i mars.

Sterling er blant dem som har tatt til orde for strengere straffer for rasehets og mer handling fra organisasjoner, sponsorer og mediene.

– Da jeg vokste opp i London, visste jeg ikke hva rasehets var fordi jeg aldri opplevde det. Så det er sykt at jeg føler behovet for å kreve radikale endringer i sporten jeg elsker i 2019, skriver Sterling i et innlegg i The Times.

– Men jeg gjør det fordi rasismeproblemet i fotballen er så ille, stikker så dypt og er ikke i nærheten av å bli bedre.

Sterling ber om at straffer for rasehets bør starte med trekk på ni poeng og tre kamper bak lukkede dører istedenfor bøter, som han mener ikke fungerer avskrekkende nok.

– Det høres hardt ut, men hvilken fan vil risikere rasistisk oppførsel hvis det kan gjøre at laget hans rykket ned eller får ødelagt tittelkampen? spør 24-åringen.

– Lave bøter gjør ingen skade for klubbene og landene, men en gruppe mennesker som har penger for å utgjøre en forskjell, er sponsorene. Neste gang en klubb eller et fotballforbund ikke gjør ordentlige tiltak mot rasisme, ville jeg elsket å se selskaper stoppe pengetilførselen og ta et moralsk standpunkt.

