Ranheim-tap på overtid i seriestart med brøytepause

RANHEIM - TROMSØ 1–2

RANHEIM: Med ei snødekt kunstgressmatte entret lagene banen til årets første seriekamp. Selv om den ble grønnere til andre omgang, klarte ikke Ranheim å holde på førsteomgangens ledelse.

Førsteomgangen var preget av et hjemmelag som var best med ballen. Tromsø fikk i løpet av de første 45 minuttene noen skuddsjanser, men Ranheim hadde var enda mer frempå. Og etter 18 minutter sendte Adrià Mateo López hjemmelaget i føringen med et skudd som gikk via en Tromsø-spiller.

Et lite skår i gleden kom derimot få minutter ut i kampens andre omgang: Lopez så ut til å ha blitt skadet. Inn for ham kom unggutten Olaus Skarsem. Enda et skår i gleden kom da Mikael Ingebrigsten etter et innlegg fra venstre side satte ballen i nettmaskene bak Even Barli.

På overtid satte Onni Valakari inn Tromsøs andre mål for dagen, og dermed også seiersmålet.

Håvard Haugseth Jensen

Sterkt hjemmelag

Ranheim sparket av første omgang, og det var tydelig at dekket preget spillerne i de første minuttene av kampen. Det var Tromsø som yppet seg mest fra start, men i løpet av de første fem minuttene klarte ingen av lagene å komme til noen reelle målsjanser.

Etter seks minutter smalt det fra Michael Karlsen. På 16 meteren fikk han vendt av en Tromsø-forsvarer og sendt av gårde et knallhardt skudd, men bortelagets sisteskanse, Gudmund Kongshavn, fikk slått ballen ut til corner. Etter Karlsens skuddsjanse tok Ranheim mer styring i kampen, og de holdt på ballen og fikk flere gode angrep mot et defensivt kompakt bortelag. Dog uteble de helt store sjansene – men ikke i mer enn et par minutter.

18 minutter ut i omgangen kunne Ranheim juble. Atter en gang fikk Ranheim mulighet til å skyte fra 16 meter, og eliteseriedebutanten Adrià Mateo López’ skudd gikk via en Tromsø-fot inn i nettmaskene bak Kongshavn.

Brøytepause

Snøværet ville ingen ende ta, og halvveis ut i førsteomgang så ikke dommer Trygve Kjensli noen annen utvei enn å gi spillerne en ekstra pause, for så å sette brøytemannskapet i aksjon. Etter drøye ti minutter i garderoben entret lagene banen igjen, og traktorene satte kursen bort fra kunstgressmatta.

I minuttene etter at Kjensli blåste av brøytepausen, hadde hjemmelaget ballen mest. Med 28 minutter spilt av kampen snappet vant Ranheims Ola Solbakken ballen fra bortelagets Daniel Berntsen på midtbanestreken. Solbakken prøvde å treffe en medspiller med en pasning på tvers, men Tromsø hadde gode returløp og fikk vunnet tilbake ballen.

Med klokka tikkende mot pause, kom derimot Tromsø til en skuddsjanse fra ti meter. Ranheims sisteskanse Even Barli var påkoblet, og fikk slått ballen ut til corner. Det påfølgende hjørnesparket endte i ingen ting for bortelaget.

En drivende kraft for hjemmelaget, både offensivt og defensivt, var en av vinterens nyervervelser og deres eneste utenlandske spiller, Adrià Mateo López. I sin nye rolle som indreløper kom han til flere gode innlegg. Han var også den som satte i gang flere av Ranheims overganger. Og med Lopez’ mål, kunne laget fra fjæra gå til pause med 1–0-ledelse.

Lopez ut med skade

Til andre omgang hadde snøen gitt seg, og spillerne entret en grønn bane. Tromsø prøvde seg på noen angrep, men de første minuttene var preget av litt rot med ball - av begge lag.

Ti minutter ut i omgangen fikk hjemmelaget et lite skår i gleden: Kampens så langt eneste målscorer, Lopez, så ut til å ha blitt skadet, og viste mot benken at han måtte byttes ut. Inn kom unggutten Olaus Skarsem.

Bare få minutter etter å ha entret banen, fikk Skarsem kriget til seg ballen like utenfor bortelagets 16-meter. Skuddet ble for svakt, og sisteskanse Gudmund Kongshavn kunne komfortabelt ta imot ballen.

Utligning

Halvveis ut i kampens siste 45 minutter var det stillingskrig mellom lagene. Men når det var spilt 69 minutter kom Tromsø i et hurtig angrep og fikk lagt ballen ut på venstre kant. Innlegget traff Mikael Ingebrigsten, som fra kort hold banket ballen i nettmaskene. Med drøye 20 minutter igjen av kampen, var det uavgjort på Extra Arena.

I minuttene etter utligningen kom begge lag til innleggsmuligheter. Bortelaget la seg litt mer bakpå, og Ranheim fikk ved flere anledninger spilt opp i bakrom. Men når Tromsø gikk fremover, gjorde de det med mange spillere. Det åpnet opp rom på kantene for Ranheim, og de hadde flere kontringer. Dessverre for hjemmelagets del klarte de ikke å skape de helt store målsjansene.

Mot slutten fortsatte Ranheim å kjøre fremover i banen, og var mot slutten det beste laget. Likevel var det bortelaget som fikk best uttelling.

Daniel Berntsen slo ballen inn foran hjemmelagets mål, der Onni Valakari satte inn kampens tredje mål og Tromsøs andre. Dermed kunne Ranheim dra hjem med tre poeng i serieåpningen.