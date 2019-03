NM-gullet glapp for Bø

Bø lå an til nok et NM-gull med én skyting igjen på normaldistansen i Ål fredag, men en bom på siste stående og to totalt gjorde at det var Sindre Pettersen som endte øverst på seierspallen. 22-åringen bommet to, like mange som Tarjei Bø, men gikk raskere i sporet og var til slutt 31 sekunder foran Bø i mål.

– Det betyr veldig mye for meg å vinne kongepokalen. Jeg hadde en god start på sesongen i år og det er viktig å avslutte sesongen på en god måte, sa Pettersen etter løpet til skiskytterforbundet.

Hans beste plassering fra et verdenscuprenn er en 6.-plass på sprinten i Pokljuka i desember 2018, som også var hans debut i verdenscupen.

Erlend Bjøntegaard tok bronse med tre bom, mens Johannes Thingnes Bø ble nummer fire med fire tilleggsminutter.

Lørdag er det jaktstart.