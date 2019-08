Filip Ingebrigtsen overbeviste, men føler seg ikke sikker på gull

Hamar/Aftenbladet: – 800 meter er kanskje det tøffeste du kan løpe når du er inne i tung «vintertrening», men kroppen svarte bra, bedre enn jeg tenkte før løpet, sier Filip Ingebrigtsen til Aftenbladet.

Med 1.51,63 var Filip klart best av alle som kvalifiserte seg til søndagens finale, men han innkasserer ingen seier av den grunn.

– Det spørs litt på farten underveis, men her er veldig mange gode spurtere, minner 26-åringen om.

Han tok sølv på distansen i fjor, vant gull i 2016 og syns egentlig 800 meter er veldig gøy.

– Du må vurdere mye mer nøye når tid du skal sette inn støtet her enn på 1500 meter, for det går så fort på 800 meter at du ikke tåler mer enn en spurt, forklarer Filip Ingebrigtsen.

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen fulgte naturligvis løpet fra sidelinjen og nikket fornøyd underveis.