26. februar 2019. Therese Johaug står øverst på pallen og synger nasjonalsangen, akkurat etter manuset. 10 kilometer klassisk var øvelsen der gullet nærmest var adressert til Johaug på forhånd.

Men sølvmedaljen til Ingvild Flugstad Østberg kommer aldri. For der ute i løypene i østerrikske Seefeld står en nærmest ukjent 19-åring fra Sverige opp og går inn til et overraskende sølv.

Med tiden 27:14.3 slår Frida Karlsson bronsevinner Flugstad Østberg med 23 sekunder.

To dager senere går hun på det svenske stafettlaget som med tre sekunder slår Norge på 4x5 kilometeren.

– Vanskelig å beskrive

En stjerne var født.

– Det var to øyeblikk som skilte seg ut: Å vinne gull med laget i stafetten. Det fortjente vi og vi feiret med hele Sverige etterpå. Det var så mektig og vanskelig å beskrive. Og så er det sølvet, for det kom som en skikkelig overraskelse. Det var langt over mine egne forventninger. Det løpet var virkelig full klaff fra start til slutt, sier Karlsson i et stort intervju med Expressen.

Karlsson ble på sett og vis litt stjerne over natten etter de gode februardagene i Østerrike.

– Det ble for mye

Det var ikke bare, bare å takle for hun som raskt fikk tilnavnet «den nye Therese Johaug». Tolv sekunder bak veteranen fra Dalsbygda, kombinert med hennes unge alder, gjorde at ekspertene begynte å snakke om Karlsson som arvtageren.

– Jeg skal innrømme at det var litt nytt for meg. Jeg har bra folk rundt meg som hjelper meg, men det var vanskelig å lande etter det jeg hadde gjort den sesongen. Jeg tok nok ikke den nødvendige pausen i vår for jeg hadde virkelig behøvd å stresse ned. Midt i alt dette holdt jeg på å flytte. Det ble for mye, enkelt og greit, forteller Karlsson til Expressen og utdyper:

– Jeg begynte å sette litt for høye krav til meg selv og jeg mistet meg selv litt. Jeg begynte å tenke mer på meg selv som en skiløper enn som Frida Karlsson, sier hun.

Gleder seg til ny sesong

Karlsson har i hvert fall god tid på å finne seg selv til sesongstart. Først i slutten av november, i finske Ruka, er den nye sesongen igang.

Tenåringen har akkurat fylt tjue år og er klar til å fortsette fremgangen.

– Man begynner jo å bli litt ivrig på å komme på skiene igjen. Treningsåret begynte for tre måneder siden og likevel er det nesten fire måneder igjen til sesongen. Man kan ikke være for ivrig, sier Karlsson til Expressen.

Og på direkte spørsmål om hvor høye forventningene er, er hun litt kjedelig.

– Litt ydmyk må man være og man skal ikke gå inn med altfor høye forventinger. Jeg kommer til å fokusere på å gjøre mitt beste hvert løp, så får vi se hvor langt det rekker, sier hun.