Kristoffersen-advokat med overraskende trekk: – Forbundet står til knærne i markedsmisbruk

OSLO TINGRETT: Rettssaken mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund er på dag fem av seks. Dag fem i rettssal 250 er forbeholdt Kristoffersens advokat Odd Stemsruds prosedyre.

Han hamret innledningsvis løs mot det han mener er markedsmisbruk fra Norges Skiforbunds side.

– Jeg har lest kommentarer som at Kristoffersen må gjennom et nåløye for å vinne frem. I så fall må det nåløyet vært bredt som en låvedør. Gjennom forrige uke lærte vi at Skiforbundet var nærmest teknisk konkurs under Lillehammer-OL, før de har utviklet seg til å bli en markedsmessig gigant, startet Stemsrud.

– Omleggingen har vært formidabel. Det er bare en grunn: De har tilrøvet seg utøvernes markedsrettigheter og melker sin utøvere i et markedsmonopol. De står til knærne sine i markedsmisbruk. Det er så mange kategorier misbruk, og et så stort omfang at en ser ikke skogen for bare trær, startet Stemsrud.

– Misbruk

Skiforbundet har gjennom hele saken hevdet at de har forholdt seg til Det internasjonale skiforbundets (FIS) regler når de har nektet Kristoffersen en Red Bull-avtale.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Dette følger ikke av FIS-reglene. De kan ikke ha alle markedsrettighetene til utøverne, og gi dem sportslige sanksjoner. Det er misbruk, sa Stemsrud.

– Hvis saken får presedens for idretten ellers, er fasit at reelle markedsrettigheter på utøverens hånd aldri vil bli en realitet, fortsatte advokaten.

Så tok prosedyren en litt overraskende vending. Da saken var oppe i EFTA-domstolen tok ekspertene på EØS-retten kun for seg EØS-avtalens paragraf 36 og tjenestereglene.

Kommer fra NM-gull

Kristoffersens side ønsket at også EØS-rettens konkurranseregler skulle vurderes, men ble ikke hørt av tingretten. Likevel valgte Stemsrud å si i sin prosedyre at Kristoffersen i hovedsak påberoper seg paragraf 54 og konkurransereglene i konkurranseloven paragraf 11 om misbruk av dominerende stilling.

– De to andre grunnlagene påberopes som et alternativt og subsidiært grunnlag, sa Stemsrud.

Fakta: Fakta om konflikten Konflikten bunner i at Kristoffersen vil ha et Red Bull-klistremerke på hjelmen. Det er hans personlige sponsor. Problemet er at Norges Skiforbund har solgt hjelmrettigheten til Telenor. Kristoffersen mener at en større Red Bull-avtale vil åpne døren til et nytt omfattende støtteapparat og en trygghet etter endt karriere for ham selv. Skiforbundet frykter hva som vil skje med deres landslagsmodell hvis Kristoffersen får medhold. Da er de redd for at sponsorpengene forsvinner ut av forbundets hender.

Henrik Kristoffersen har vært aktiv på saksøkers benk fra dag én i rettssaken. Alpinstjernen tok NM-gull i slalåm i Hemsedal søndag, men var tilbake i Oslo for dag fem i en ny hvit skjorte.

Rettssaken avsluttes med skiforbundets prosedyre tirsdag. Deretter er det opp til tingrettsdommer Kari Lunde å lande et resultat.