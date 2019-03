Kristoffersen klager på tilbudet, men kvinnene hadde det verre: – Det handler om perspektiv

OSLO TINGRETT: Henrik Kristoffersens mantra i rettssaken mot Norges Skiforbund er at han vil ha et bedre støtteapparat for å bli best i verden. Dette mener han Red Bull kan stille med, hvis han får muligheten til å inngå en hjelm-avtale med dem.

Derfor har team Kristoffersen gjentatte ganger under forhandlingene i Oslo tingrett påpekt det de mener er mangler i det norske støtteapparatet.

En mangel som Kristoffersen har trukket frem, er tilgangen på fysioterapeuter.

Dette måtte sportssjef i Norges Skiforbund, Claus Johan Ryste, svare for da han inntok vitneboksen fredag.

Ikke full dekning

Da viste det seg at det ikke bare var team Kristoffersen som hadde klaget på dekningen av fysioterapeuter – altså i hvor stor grad fysioterapeuter var representert på treninger. Der kom det frem at kvinnelandslaget også har slitt med tilgangen på medisinsk hjelp. Dette underbygger trolig Kristoffersens bekymring.

– Jentene har gitt beskjed om at det har vært dårlig dekning. Utover det har det ikke vært noen spesielle klager. Damelaget har nok økt mest de siste årene, for de hadde ganske lite dekning. Men det er fortsatt slik at vi bruker 80 prosent mer på herrelaget. Dette er fordi jentene er mer samlet og er færre utøvere, sa sportssjef Ryste.

– Hva slags dekning hadde de på det tidspunktet, spurte Skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan.

– Cirka 60–70 prosent av treningsdagene.

Fakta: Fakta om konflikten Konflikten bunner i at Kristoffersen vil ha et Red Bull-klistremerke på hjelmen. Det er hans personlige sponsor. Problemet er at Norges Skiforbund har solgt hjelmrettigheten til Telenor. Kristoffersen mener at en større Red Bull-avtale vil åpne døren til et nytt omfattende støtteapparat og en trygghet etter endt karriere for ham selv. Skiforbundet frykter hva som vil skje med deres landslagsmodell hvis Kristoffersen får medhold. Da er de redd for at sponsorpengene forsvinner ut av forbundets hender.

– Setter stor pris på det

Nina Haver-Løseth (30) debuterte i verdenscupen som 17-åring og er en veteran i landslagssammenheng.

Haver-Løseth tror Ryste sikter til samtaler for et par år siden.

– For et par år siden ble det tatt opp at det ikke var dekning. I dag er det fysioterapeut på mesteparten av treningene, men ikke alle, sier Haver-Løseth.

Hun mener likevel at diskusjonen handler om å ha perspektiv.

– Jeg ser ikke noe problem. Det handler om å sette pris på dem rundt seg når man ser hvor mange som jobber for at man skal få oppfylt drømmen sin. Jeg setter stor pris på det, særlig ettersom det i starten ikke var ressurser til det. Det var ikke penger til det, men heldigvis har det vært endringer, forklarer 30-åringen.

I opptrening

Haver-Løseth trener seg for øyeblikket opp igjen etter å ha fått et brudd i kneet på tampen av 2018. Alpinisten måtte opereres og mistet resten av sesongen. Først for én måned siden kastet hun krykkene.

– Opplegget etter jeg ble skadet, har vært fantastisk bra. Nå har ikke Henrik hatt en alvorlig skade og sett hvilken hjelp han kan få da.

Tidligere skipresident, Sverre Seeberg, sa også noe om forskjellen på prioriteringen mellom herre- og kvinnelandslaget i sitt vitnemål fredag.

– De har vært stemoderlig behandlet mot herrene. Det er bare langrenn hvor det har vært likt mellom damene og herrene. Ser du alpint, og på en del andre, så har det vært store forskjeller, sa Seeberg.

– Det mer forskjellig opplegg på herrelandslaget enn hos kvinnene med helsepersonell, men jeg er veldig fornøyd med oppfølgingen vi får. Jeg har ikke merket noen mangel, sier Nina Haver-Løseth.