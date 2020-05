Ingen positive koronatester i toppfotballen – må likevel vente med treningskamper

Norges Fotballforbund konkluderer med at fase 1 av gjenstarten av toppfotballen har vært vellykket, men ber eliteserieklubbene vente med treningskamper.

Eliteserieklubbene får inntil videre ikke spille treningskamper. Foto: Ole Martin Wold

NTB

Det opplyser NFF i en pressemelding om den første evalueringsrapporten av den såkalte testpiloten for fotballen.

– Treningskamper er en naturlig og viktig del av treningen inn mot sesongstart, og det er bred enighet i idrettsmedisinske miljøer om at treningskamper er viktig for å forebygge skader. NFF har likevel bedt klubbene vente med treningskamper de første to ukene, ettersom fellestreninger med kamp vil innebære noe reising, særlig for klubber helt nord i landet, sier elitedirektør Lise Klaveness i NFF.

Forbundet opplyser videre at det vil avklare spørsmålet rundt treningskamper i løpet av denne uken.

Eliteserieklubbene har siden 11. mai kunnet drive fotballtrening under det strenge smittevernsregimet som er vedtatt i forbundets protokoller for gjennomføring av trening og kamp. Seriestarten går 16. juni.