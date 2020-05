Trønder med følelsesladd gjenforening i «travsportens Champions League»

Veteranen Jomar Blekkan (66) står foran sitt livs oppgave i jakten på vel 3 millioner kroner i Elitloppet i trav. Våpenet er en kjær kompis: Looking Superb.

Jomar Blekkan sammen med Looking Superb før Elitloppet i trav søndag. Foto: Per Jørgensen, Equus / NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

Søndag setter han seg bak hesten for første gang på over halvannet år. Eierne, forretningsmannen Kolbjørn Selmerbog kona Ann. Kr. Selmer, valgte å bruke trønderen og vennen Blekkan som kusk og droppet et internasjonalt stornavn.

– Det var en fin gest av Kolbjørn, og det kommer nok til å være en spesiell følelse i meg når jeg kjører ut i banen før start, sier Blekkan til NTB.

Blekkan er ingen novise. Han står oppført med vel 27.000 kjørte løp og over 4400 seirer i statistikken hos Det Norske Travselskap.

– Elitloppet er stort. Det kan sammenlignes med Champions League i fotball og VM på ski i langrenn, sier Blekkan.

Jomar Blekkan er tilbake som kusk for Looking Superb i Elitloppet søndag. Foto: Christine Schefte / Ann-Iren Bævre

Viruspandemien gjør at det blir folketomt på tribunene på Solvalla-banen i utkanten av Stockholm. Vanligvis er det vel 30.000 tilskuere på plass under Elitloppet.

Looking Superb hadde uflaks i trekningen og havnet kinkig til fra start. Det samme gjorde de antatte favorittene Earl Simon og Propulsion. De fire beste i to heat går til finalen.

Førstepremien er på 3 millioner svenske kroner, en av de aller største i travsammenheng.

Fakta Elitloppet i trav Bane: Solvalla i utkanten av Stockholm. Status: Verdens mest prestisjetunge sprintløp (1609 meter autostart) for eldre hester. 1. premie finale: 3 mill. svenske kroner. Favoritter: Elian Web (Finland), Propulsion (Sverige) og Earl Simon (Frankrike) Norsk deltaker: Looking Superb med kusk Jomar Blekkan. Hesten er i trening hos Frode Hamre. Format: To kval-løp m åtte hester i hvert, fire beste til finale. Tidspunkt finale: 20.30 søndag. TV: Svensk TV4. Norsktrente vinnere: Rex Rodney (Kjell Håkonsen 1986) og Steinlager (Per Oleg Midtfjeld 2005). Aktuelt: Kjøres for første gang uten tilskuere, på grunn av viruspandemien. Les mer

Gikk i skole

– Det var en hest vi skulle ha. Vi likte den veldig godt, og han kostet vel til slutt 350.000 kroner, sier Blekkan til NTB.

Stemmen avslører at dette er en gjenforening som setter i sving følelsene hos kuskeveteranen.

Handelen ble klar på en auksjon i 2014. Det er ingen upris for en traver som nå er oppe i 6 millioner kroner i innkjørte premiepenger, og sannsynligvis kan det beløpet fordobles innen karrieren er over.

Blekkan lærte opp Looking Superb fra bunnen av og hadde ham i trening med suksess i Trondheim til høsten 2018.

Da startet et Frankrike-eventyr som tok helt av i hendene til supertreneren Jean-Michel Bazire. Looking Superb utviklet seg raskt til en av verdens beste hester, og millioner av premiepenger tikket inn i løpet av noen måneder.

Looking Superb var bare noen centimeter unna å vinne verdens hardeste travløp, Prix d'Amérique, i fjor.

Elitloppet kunne også endt i seier i 2019 om ikke Looking Superb hadde blitt sårbeint og galoppert i siste sving i finalen.

Nå er det Frode Hamres stall som har ansvaret for Looking Superb etter en periode uten full klaff for 7-åringen. Finpussen er gjort med base utenfor Malmö i Sverige.

– Min hest er ikke av de raskeste, men de springer ikke fra ham, sier Blekkan.

Jomar Blekkan er oppført med over 27.000 kjørte løp i statistikken hos Det Norske Travselskap. Foto: Glen Musk / Vegard Smevoll

Lang vei

Hans oppladning blir løp på Bjerkebanen i Oslo lørdag kveld og så snaut 60 mil i bilen til Sverige med avgang grytidlig søndag. Blekkan ta ingen sjanser på et innstilt fly denne søndagen.

Det anerkjente travmagasinet Travronden vurderer årets utgave av løpet som det mest åpne noen gang. Looking Superb anses å ha en sjanse på 2 prosent til å stå igjen som finalevinner. Finske Elian Web er Travrondens favoritt, men får bare 15 prosent i ryggen i rangeringen. Det er uvanlig lavt.

Blekkan skulle kjørt Looking Superb i et stort løp i Oslo i fjor, men da kom ikke hesten til start og ble strøket.

To norsktrente hester har vunnet Elitloppet: Rex Rodney og Kjell Håkonsen (1986) og Steinlager og Per Oleg Midtfjeld (2005).

