Kampen spilles bak lukkede dører: Rbnett redder tv-bildene

Se Molde – Sogndal direkte på Rbnett søndag.

I helga er det endelig klart for fotballkamp på Aker stadion igjen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Søndag klokka 12 er det endelig klart for treningskamp på Aker stadion igjen. Sogndal er motstander for Moldes første kamp siden koronakrisen slo til for fullt for godt over to måneder siden.

Torsdag ble det igjen åpnet for at lagene i Eliteserien og 1. divisjon kan spille treningskamper. Men klubbene må følge strenge restriksjoner fra Norges Fotballforbund.

Kun 50 personer kan være innenfor portene på Aker stadion søndag. Det betyr at det ikke vil være åpent for verken publikum eller presse til å se kampen fra tribunen.

Men Rbnett vil likevel vise kampen i sin helhet direkte fra klokka 12. Sendingen vil være et samarbeid mellom Molde Fotballklubb, Rbnett og Streambird.

Ola Brynhildsen er på plass i Molde. Kanskje får han tillit av trener Erling Moe og spiller sin første kamp for MFK på søndag? Foto: Bjørn Brunvoll

MFK har et eget analyseteam som filmer stort sett alt av klubbens kamper og treninger. Ettersom ingen andre får lov til å være inne på Aker stadion søndag, er det bildene fra klubbens analyseteam som vil bli vist på Rbnett.

Selve bildene fra kampen vil derfor være noe annerledes fra hvordan kampene vanligvis filmes fra Aker stadion. Eric Kirkevold er MFKs analysemann og kameramann.

– Med å bruke video kan vi analysere kamper og treninger. Alle videoklipp er tilgjengelig for trenerne rett etter kampslutt. På eliteseriekampene er jeg også i garderoben i pausen for å ha video tilgjengelig for trenerne, sa han i et intervju i fjor.

Kampen vil være åpen for Rbnetts abonnenter. Carl Henrik Indbjør og Martin Brøste kommenterer kampen.

Møter KBK og Brann

MFK rakk å spille flere kamper før all fotballaktivitet stoppet opp i midten av mars. I tillegg til Sogndal har MFK avtalt treningskamper mot Kristiansund (4. juni) og Brann (8. juni).

Første seriekamp er borte mot Aalesund 16. juni.

Her er MFKs resultater i treningskampene i år:

Molde - Hødd 3–1

Kristiansund - Molde 1–1

Molde - Kongsvinger 4–0

Molde - Krasnodar 1–0

Molde - Rostov 1–0

Molde - Aalesund 5–2

Molde - Lillestrøm 2–0