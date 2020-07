Tidligere VM-vinner fortsetter som Zuccarellos trener

Dean Evason har signert en toårskontrakt med Mats Zuccarellos Minnesota Wild. Han ble ansatt som midlertidig trener 14. februar.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mats Zuccarello får Dean Evason som fast trener i Minnesota Wild de neste to årene. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

NTB

Wild hadde en sterk periode etter at Evason tok over jobben som midlertidig. På tolv kamper ble det åtte seire og fire tap før koronaen satte en midlertidig stopper for NHL-sesongen.

Evason kom til klubben i juni 2018 og var assistenten til Bruce Boudreau fram til han ble sparket. Evason har signert for laget fram til sommeren 2022.

Les også Zuccarello stortrives i Minnesota til tross for tøff start: – Jeg forventet mer av meg selv

Canadieren spilte selv 14 sesonger i NHL for Washington Capitals, San Jose Sharks, Dallas Stars og Calgary Flames. Han ble i tillegg verdensmester i Finland i 1997.

NHL-sesongen skal etter planen gjenopptas 1. august. Minnesota Wild møter Vancouver Canucks i første kamp i best av fem kamper søndag 2. august. De kampene skal spilles i Edmonton. I Toronto skal lagene fra den østre avdelingen.