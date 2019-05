Fortsatt uklart om Jakob Ingebrigtsen løper i Stockholm

Ingebrigtsen skulle løpt under Trond Mohn-lekene i Bergen i forrige uke, men han måtte melde avbud etter å ha slitt med et virus. 18-åringen har dessuten også vært opptatt med skolegang og eksamener.

– Det er ennå ikke avklart hvem av dem (Ingebrigtsen-brødrene) som løper i Stockholm. Jakob skal ha en eksamen onsdag, men alle drar til Stockholm, sier friidrettssjef Erlend Slokvik, som har snakket med far og trener Gjert Ingebrigtsen, til NTB.

Avgjørelsen om hvorvidt Jakob Ingebrigtsen løper eller ikke blir tatt onsdag eller torsdag. Unggutten har fortsatt til gode å sesongdebutere på utendørsbanen.

Leste du denne? Henrik Ingebrigtsen viste styrke, men nå vurderer han å endre distanse

Det var tillyst en pressekonferanse med de tre løperbrødrene klokken 15.45 onsdag, men den har arrangørene flyttet til klokken 21.

Filip Ingebrigtsen løp 1500 meter i Bergen, men sto over helgens stevne i Belgia for å være best mulig forberedt til Stockholm. Henrik Ingebrigtsen løp 3000 meter i forrige uke og 1500 meter i Belgia.

(©NTB)