Favoritten Mollekleiv lever fint med konkurranse om presidentvervet

Mollekleiv støter på sittende president Tom Tvedt (51) og Berit Kjøll (63) i det som blir et tre hesters løp søndag.

– Jeg forholder meg til virkeligheten. Jeg synes det er fint at idrettsdemokratiet virker. Selv er jeg takknemlig, ydmyk og glad for en enstemmig innstilling fra en valgkomité, sier Mollekleiv til NTB om nyheten om at Tvedt er inne i diskusjonen igjen.

Mollekleiv blir klar favoritt til å overta etter Tvedt, men det kommer til å bli kamp om stemmene fra tingstarten fredag og fram til valget snaut to døgn senere.

– Jeg forholder meg slik at jeg snakker med alle som er interessert. Det er viktig at diskusjonen på idrettstinget handler om idrettspolitikk, saker og hva vi skal oppnå sammen.

Onsdag ble det klart at svømmeforbundet ønsker Tvedt for en ny periode på fire år.

Kjøll var spilt inn tidligere med støtte fra blant andre håndballforbundet.

Valget finner sted søndag formiddag. Det er den avsluttende posten på idrettstinget.