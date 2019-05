«Vis handlekraft før TIL rykker ned»

Trøstesløse fire poeng på ni kamper har sendt Tromsø Idrettslag ekstremt skjevt inn i 2019-sesongen. Året da TIL skulle ta ytterligere steg opp mot toppen av Eliteserien, har klubben i stedet havnet i kjent terreng. 2013, 2015, 2016 og 2017 var sesonger da TIL var involvert i nedrykksstriden.

Også høsten 2018 var elendig. Men en god vårsesong berget TIL unna å bli en nedrykkskandidat, selv om formen de siste 15 kampene ikke tilsa noe annet enn 1.-divisjon.

På Alfheim har TIL akkurat gått igjennom en helvetesuke. Kampene mot Odd (12. mai), Bodø/Glimt (16. mai) og Strømsgodset (19. mai) sendte TIL inn i en lang tapsrekke som ikke kan overses.

På den varme sommerdagen i Drammen ble TIL rammet av omstendigheter som skjer rundt et bunnlag. Etter selv å ha scoret 1-0, utliknet Godset minuttet etterpå. Godsets 2-1-mål kom rett etter pause, da TIL hadde jobbet for å legge en seiersplan. 3–1 kom på overtid kort tid etter at TIL selv hadde misset på sjanser som kunne gitt minst ett poeng med flyet hjem.

– Situasjonen er katastrofal, konstaterte TILs hovedtrener Simo Valakari til iTromsø etter sesongens syvende tap på ni eliteserieoppgjør.

Kuriosa om at TIL berget plassen i 2015 etter samme start betyr heller ingenting. Annet enn kunnskapen om at de tidligere har gjort den samme snuoperasjonen som de må igjennom denne gangen.

Det er avgjørende at de som styrer klubben nå utøver lederskap – og ikke blir sittende på gjerdet som tilskuere. Klubbledelsen har en rekke muligheter som kan gi effekter. Noen av dem på kort sikt, andre vil slå ut over tid. Jeg har sett på fire av valgene styret i TIL kan velge blant - for ordens skyld ikke i noen prioritert rekkefølge.

1. Sparke treneren

I alle klubber som sliter er det «alltid» treneren som må gå. Treneren er den som er tettest på spillerne, og hovedansvarlig for å skaffe resultater. Valakari ble hentet til et TIL i krise sommeren 2017. Måten han inntok både byen og klubben er skrevet mye om.

Han berget «Gutan» gjennom en spillestil som gikk ut på ballbesittelse og tålmodighet på under en halv sesong. Ikke akkurat det første mange trenere ville gjort i en klubb som trenger resultater.

Spillestilen er i etterkant av dette blitt noe av det finnen blir kritisert for. Mange mener den blir både naiv og for lett avslørt av motstanderen. Men Valakari står på sitt. Han har et utall ganger sagt at han ikke vil fire på måten å spille på. Og spillergruppa står bak treneren sin.

For klubbledelsen vil det være et ekstremt drastisk grep å avsette Valakari nå. Han forlenget avtalen fra ut 2020 til ut 2022 så seint som 28. mars. Sparkes Valakari vil han være den fjerde treneren som får fyken siden 2013, og TIL vil igjen måtte punge ut millioner de ikke har i kostnader, samt at en ny trener skal ha lønn.

2. Avsette sportssjefen

Svein-Morten Johansen har sittet i jobben som TILs sportslige leder siden seint i 2012. Han har sittet gjennom trenersparkingen av Agnar Christensen (2013), Steinar Nilsen (2015) og Bård Flovik (2017). Som øverste sportslige ansvarlige er det han som har siste ordet internt i «sporten» på både spillerkjøp og spillersalg før styret sier enten ja eller nei.

Johansen har gjennom årene vært involvert når en rekke unge egenproduserte spillere har tatt steget opp. I tillegg har han måttet forholde seg til ustabile økonomiske rammer som de fleste ville slitt med.

Johansen har like fullt hatt midler tilgjengelig som har blitt brukt på spillere klubben har fått lite eller ingenting ut av, spesielt i kategorien utenlandske spillere. Sportssjefen har en fast stilling i TIL, og kan hvis ledelsen ønsker det flyttes til en annen jobb internt i klubben,

En løsning på hvem som tar ansvaret for kjøp og salg må selvsagt også løses.

3. Forsterke trenerteamet

Simo Valakari er en energibunt som jobber ekstremt mye for å lykkes. Men også Valakari trenger å utfordres i det daglige. Her har Valakari selv bygget opp trenerteamet sitt etter de ressursene han har fått tilgjengelig.

Kanskje en ny stemme inn på treningsfeltet og i garderoben i teamet til Valakari kan avhjelpe han, og gi spillerne det lille ekstra?

4. Finne midler til å forsterke laget umiddelbart

TIL er rammet av skader på en rekke spillere. Simen Wangberg, Jostein Gundersen, Daniel Berntsen og Mikael Norø Ingebrigtsen var alle ute mot både Glimt og Godset. Sentrale personligheter som alle ville vært i førsteelleveren om de var frisk. Hvor lenge disse blir ute er det forskjellige prognoser på, men uansett trenger TIL friskt blod umiddelbart.

Fram til sommerferien i slutten av juli spiller TIL seks kamper. Molde (H), Stabæk (B), RBK (H), LSK (B), Sarpsborg (H) og Haugesund (B) er et oppsett som alle ser kan bety en fortsatt rekke med flere tap.

TIL har langt fra blitt rundspilt selv om tapene har kommet på rekke og rad. Men kvaliteten hos enkelte av spillerne er fortsatt ikke god nok til å være i Eliteserien. Bare se på hvordan Godset scoret sitt 2-1-mål. Uansett er det slik at en kvalitetsspiller eller to inn vil kunne bikke marginene TIL sliter med, og skape fornyet tro på at plassen kan berges.

Problemet for TILs del er at overgangsvinduet ikke åpner før 1. august. Fram til da kan TIL bare låne norske spillere mellom 18 og 22 år, samt finne kandidater som er kontraktsløse. Klubben har varslet at de ønsker å jobbe for å forsterke laget i sommer.

Men når klubbledelsen skal snakke om hva TIL trenger, må de ha med seg at det om seks kamper allerede kan være for seint hvis tapsrekka fortsetter.

På spørsmål om hva klubben kan gjøre for han etter kampslutt i Drammen søndag kveld svarte Simo Valakari at det viktigste var at de «holder seg rolig». Det er sikkert mye man kan tolke ut av dette, men det betyr i hvert fall at han håper klubben gir ham mer tid før en avsettelse inntreffer.

Tid er ikke noe TIL har mye av, i hvert fall ikke om plassen skal berges. Om trenden TIL er i fortsetter, vil eventuelle forandringer til høsten være av akademisk interesse. TILs toppledelse bør heller være på forskudd og ta grep før det er for seint. Uansett hvor smertefullt det måtte føles.