Arsenal frykter for nøkkelspillers sikkerhet. Nå går han glipp av europaligafinalen.

Henrikh Mkhitaryan kommer ikke til å reise med resten av Arsenal-laget til Baku, som skal møte Chelsea i europaligafinalen neste uke.

Grunnen er at klubben frykter for sikkerheten til sin armenske stjernespiller. Armenia og Aserbajdsjan har i lengre tid vært i en politisk konflikt.

– Vi har utforsket alle mulighetene for at «Micki» skal bli en del av troppen, men etter å ha diskutert med «Micki» og hans familie har vi sammen kommet til enighet om at han ikke vil reise med oss, skriver klubben i en pressemelding.

London-laget mener de har gjort alt de kan for å komme frem til en løsning.

– Vi har skrevet til UEFA og uttrykt vår store bekymring for situasjonen. «Micki» har vært en nøkkelspiller på veien til finalen, så det vil være et stort tap for oss.

– Det sårer meg veldig

Like etter at pressemeldingen ble publisert gikk Mkhitaryan selv ut med en uttalelse på Instagram.

– Det er en type kamp som ikke kommer ofte for oss spillere og jeg må innrømme at det sårer meg veldig å gå glipp av den, skriver han.

Dermed må han følge kampen fra sofakroken.

– Jeg vil heie på mine lagkamerater. La oss ta den (pokalen) med hjem.

ANDREW BOYERS / REUTERS / NTB

Fikk forsikringer

Nylig gikk Aserbajdsjans idrettsminister Azad Rahimov ut og sa at det ikke vil bli problemer rundt Mkhitaryans deltagelse i kampen.

Han uttrykte at Baku var «fullstendig klar» til å arrangere kampen, ifølge AP. UEFA har også uttrykt at sikkerheten skal være tilstrekkelig.

– Det aserbajdsjanske fotballforbundet bekrefter at det ikke vil være noe problem for spilleren å komme eller bli værende i Aserbajdsjan. All nødvendig sikkerhet vil være på plass, skrev organisasjonen.

Arsenal velger likevel å ikke ta noen sjanser. Finalen spilles 29. mai mot Chelsea.