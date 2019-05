Dagen før den første etappen i Tour of Norway trekker spurtkanonen Mark Cavendish seg fra rittet.

Det bekrefter Dimension Datas sportsdirektør, Gino van Oudenhove, overfor TV 2.

– Det står på listen at han skulle kjøre her, men internt var det noen spørsmål rundt det hele tiden. Jeg visste at det var en sjanse for at han ikke kom. Det sto mellom her og å dra på høydetrening. Vi måtte se litt hvordan han kom ut av California. Han var sliten og jetlaget tok på. I løpet av gårsdagen ble det bestemt at han skal hvile litt før han drar på høydetrening, sier van Oudenhove til kanalen.

Cavendish deltok nylig i Tour of California, der han måtte bryte på den siste etappen i rittet.

– Synd at han ikke kan stille

Briten var en av de største trekkplastrene i årets Tour of Norway. Cavendish står med hele 30 etappeseire i Tour de France.

– Det var veldig kjekt da vi fikk vite at han skulle komme. Det ble jo annonsert for kun en uke siden, så vi har ikke brukt Cavendish som et stort trekkplaster i markedsføringen uansett. Likevel er det synd at han ikke kan stille. Vi har et fantastisk felt, så om han er syk eller ikke i form, så er det bedre at han står over, sier daglig leder i arrangementsselskapet Tour des Fjords AS, Roy Hegreberg.

Boasson Hagen stiller

Sykkelrittet går fra vest til øst i Norge, og blir det største etapperittet på norsk jord noensinne. Det er ventet at en rekke av verdens beste sykkelryttere bruker rittet som oppladning til Tour de France.

Årets ritt vil starte i Rogaland. Deretter vil det bli etapper i Agder-fylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud og Oppland.

Cavendish skulle egentlig stått på startstreken i Stavanger tirsdag. Den første etappen går nemlig fra Stavanger, og har målgang i Egersund.

Lagkamerat i Dimension Data, Edvald Boasson Hagen, stiller i Tour of Norway, som i år er en sammenslåing av Tour des Fjords og Tour of Norway.

Hegreberg har stor tro på norsk suksess i Tour of Norway.

– Etappene er skreddersydd for de norske rytterne. Jeg har stor tro på de norske, Edvald (Boasson Hagen) har med et sterkt lag. Det samme har «Doffen» (Kristoffer Halvorsen, Alexander Kristoff og Sondre Holst Enger, sier arrangøren.