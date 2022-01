Lode klar for tysk storklubb

Jærbuen forlater Bodø/Glimt og har signert for ny klubb.

Marius Lode i aksjon for orge mot Latvia i VM-kvalifiseringen i november i fjor.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Marius Lode fra Kvernaland forlater seriemester Bodø/Glimt.

Fredag ble forsvarsspilleren presentert som ny spiller i Schalke, som holder til på nivå to i Tyskland.

28-åringen har skrevet under på en avtale fram til sommeren 2024.

– Dette er et stort steg for meg. Det blir min første klubb i utlandet, og det gjør meg veldig glad at jeg får muligheten i en så stor klubb som Schalke. Jeg hadde en briljant periode i Bodø/Glimt, og nå vil jeg bygge videre på det, sier Lode til klubbens nettsted.

Jærbuen høster lovord fra sin nye klubb.

– Marius har spilt en viktig rolle i Glimts suksess de siste årene. Han er i form og kan spille umiddelbart, sier Schalkes sportsdirektør Rouven Schröder.

Kjemper om opprykk

Lodes kontrakt med Glimt gikk ut ved årsskiftet, og han går derfor gratis til klubben fra Gelsenkirchen.

Tidligere i uken styrket Schalke forsvaret med høyrebacken Andreas Vindheim.

Den tradisjonsrike klubben rykket i fjor ned fra Bundesliga, og kjemper i år om opprykk. Blåtrøyene ligger for øyeblikket på 4. plass på nivå to.

Dette blir Lodes nye hjemmebane. Veltins-Arena har en kapasitet på over 60.000 tilskuere.

Utrolig opptur

Lode startet karrieren i Frøyland, før ferden gikk videre til Bryne.

Før 2017-sesongen ble han hentet til Bodø/Glimt i 1. divisjon, og midtstopperen har vært en sentral del av lagets utrolige opptur de siste årene.

Glimt rykket opp på direkten etter Lodes ankomst, og gultrøyene fra nord står med to strake gull i Eliteserien og har imponert i Europa.

Kvernaland-karen fikk sin debut for Norges A-landslag mot Gibraltar i mars i fjor og står registrert med to landskamper så langt.