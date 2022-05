Sirevåg avgjorde på overtid

Vilde Skretting Sirevåg scoret det avgjørende målet for Varhaug i 2-1-seieren over Randaberg 2 på Varhaug kunstgress i 4. divisjon, Rogaland - Avdeling 1 i fotball for kvinner.

Gina Lende sendte Varhaug i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 34 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0 til Varhaug.

Beholdt føringen

Helle Johanson Lindboe sørget for balanse i Randaberg 2-regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 78 minutters spill. Randaberg 2-angriperen står med tre seriemål i år. Varhaug tok ledelsen på nytt ved Sirevåg ett minutt på overtid. Den endelige stillingen i kampen ble 2-1.

Kjempet seg opp til tiendeplass

Varhaug tok sin første seier i årets sesong.

Etter mandagens kamp er Varhaug nummer ti på tabellen med tre poeng, mens Randaberg 2 er på sjuendeplass med seks poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Varhaug måle krefter med Havørn 30. mai. Randaberg 2 møter Midtbygden/Staal 1. juni.

