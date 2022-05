Everton i ekstase: Reddet Premier League-plassen

(Everton–Crystal Palace 3–2) Det så ut som om plassen til Everton i den øverste divisjonen var truet etter 68 år, men like før slutt dukket Dominic Calvert-Lewin opp med hodet og sikret nok en sesong i Premier League.

Everton møter Arsenal borte søndag i den siste runden av Premier League, men de blå kan reise til London med senkede skuldre.

For nå er det glede og lettelse for Everton. Fansen stormet banen i eufori da Calvert-Lewin scoret etter 85 minutter. Men de klarte å få tilbake ro og orden, og folk vekk.

– Det er ikke langt fra langt nede til høyt oppe. Jeg vet ikke om jeg får sove i natt. Jeg kan ikke beskrive den følelsen det var å score det målet, sier Calvert-Lewin på TV 2s sending.

Etter kampen stormet fansen banen igjen, og mange kastet seg rundt en smilende og glad Calvert-Lewin. Det var fest på Goodison Park. Det var blå røyk og enorme følelser på banen.

– Noen av fansen har stilt spørsmål ved hvor dedikert jeg er for denne klubben. Jeg gir alltid hundre prosent, sier Calvert-Lewin.

FEST: Everton-fansen startet festen i det dommeren blåste av kampen på Goodison Park torsdag kveld.

Everton-manager Frank Lampard har vært under et enormt press. Han fikk sparken i Chelsea i januar i fjor. Ett år senere ble han manager i Everton. Og de sloss i motgang.

Målscorer Michael Keane antydet at det var mulig det ville bli en liten fest torsdag kveld.

– Det har vært en lang og tøff sesong for alle. (...). Vår manager og støtteapparatet har vært utrolig. (...). Vi har skuffet fansen så mange ganger denne sesongen, men vi bryr oss om denne klubben mer enn noe annet i verden, sier Keane på TV 2s sending.

Det begynte stusslig for hjemmelaget. Selv om Everton kjempet en relativt desperat kamp for fornyet kontrakt i Premier League, så var det gjestene som tok ledelsen etter 21 minutter. Jean Philippe Mateta traff ballen perfekt med hodet etter et frispark fra drøyt 20 meter, solid servert fra Eberechi Eze.

En strek i regningen for Everton. Og om ikke ansiktsutrykket til Everton-manager Frank Lampard var alvorlig nok, så skulle det bli enda litt tristere. Et kvarter senere økte Jordan Ayew. Forsvaret til Everton var ikke på jobb, det var heller ikke keeper Jordan Pickford.

Men hjemmelaget forsto muligens alvoret på Goodison Park i pausen. For etter 54 minutter reduserte de blå ved Micheal Keane. Og etter 75 minutter var knyttneven til Lampard en positiv knyttneve full av energi. Richarlison scoret og utlignet, og da eksploderte det på Goodison.

Kampen om å overleve i Premier League vil stå mellom Burnley og Leeds i siste serierunde, etter Aston Villa og Burnley spilte 1–1 torsdag kveld.

Slik er tabellen i bunn før søndag:

Everton: 39 poeng.

Burnley: 35 poeng.

Leeds: 35 poeng.

Watford: 23 poeng (rykker ned).

Norwich: 22 poeng (rykker ned).

I EKSTASE: Everton-manager Frank Lampard.

Everton har vært i den øverste divisjonen i engelsk fotball siden 1954, og er én av seks klubber som har vært i Premier League hver sesong siden 1992, da 1. divisjon byttet navn til å hete Premier League. De fem andre er: Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham og Chelsea.

PS! Liverpool eller Manchester City vinner Premier League.

HELT: Dominic Calvert-Lewin scoret 3–2 for Everton.