To fulltreffere fra Kaja Stangeland

Kaja Stangeland sto fram med to scoringer da Sandved vant 4-1 over Tjensvoll/Stavanger i J13 1. divisjon.

Amanda Mariero Hamzepour sendte Tjensvoll/Stavanger i føringen da hun satte inn 1-0 før det første minuttet var omme. Tjensvoll/Stavanger-spilleren har scoret sju mål denne sesongen. Sandveds spiller nummer 14 sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 15 minutters spill.

Var suverene i andre omgang

Rebecca Lidal ga Sandved ledelsen fem minutter ut i andreomgangen, og Stangeland sørget for jubel da hun satte inn 3-1 fem minutter senere. Avstanden mellom lagene økte da Sandved-spilleren satte inn 4-1 etter 65 minutter. Målet gjør at Stangeland står med fire mål denne sesongen. Dermed endte kampen 4-1.

Mye å se frem til neste runde

Etter tirsdagens kamp er Sandved på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Tjensvoll/Stavanger er nummer seks med seks poeng.

6. september skal Sandved møte Viking, mens Tjensvoll/Stavanger møter Austrått.

