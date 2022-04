Ellevilt kvartfinaledrama: Benzema avgjorde

(Real Madrid–Chelsea 2–3 e.e.o., 5–4 sammenlagt) Da det gjaldt som aller mest var han der igjen, Karim Benzema (34), og sendte Real Madrid til semifinale i Champions League med en nydelig heading.

MÅL: Karim Benzema scoret i første ekstraomgang.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Real Madrid møter enten Manchester City eller Atlético Madrid i semifinalen, det avgjøres onsdag.

– For noen helter, for en kamp, ropte TV 2s Jesper Mathisen om Real Madrid-spillerne da dommeren blåste av etter ekstraomgangene.

– Det er et par magiske øyeblikk fra Modric og Benzema som sendte Real Madrid til semifinale, sier TV 2s Petter Myhre etter kampen.

– Det skal ikke være mulig å slå et slikt type innlegg med utsiden av foten fra den posisjonen, men Luka Modric er kanskje den eneste i verden som kan, og han gjør det på mesterlig vis, sa Mathisen.

YPPERSTE VERDENSKLASSE: Luka Modric serverte Rodrygo.

Den magien er det mer om lenger ned i denne saken.

Regjerende Champions League-mester Chelsea hadde en stor oppgave foran seg tirsdag kveld. De tapte 1–3 på hjemmebane sist onsdag, men ga Real Madrid virkelig kamp om semifinaleplassen tirsdag kveld.

– Vi fortjente å gå videre, men vi var ikke heldige nok, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel i et intervju vist på TV 2.

– Over de to kampene gjorde vi én, to, tre store feil for mye, men i dag var vi bare uheldige. Det var bare ett lag som fortjente å gå videre, mener Tuchel.

Alt lå til rette for nok en semifinale for Real Madrid, som jakter sin åttende tittel i Champions League. Real Madrid åpnet best, men etter bare 15 minutter satte Mason Mount ballen i mål for gjesten fra London, en aldri så liten knyttneve midt i fleisen for de helhvite.

Og Chelsea hadde mer.

Seks minutter etter sidebytte steg Antonio Rüdiger til værs på en corner og headet inn 2–0. Hjørnesparket var strålende slått av Mason Mount, som scoret det første.

Forventningene var store til hva den franske veteranen Karim Benzema kunne få til etter hat trick mot både PSG og Chelsea i Champions League de siste ukene.

MÅL: Timo Werner scoret.

Men Benzema fant ikke veien til mål i ordinær spilletid.

Det gjorde derimot Timo Werner. Et kvarter før full tid dro han vekk Casemiro, som gikk rett ned på rumpen og ble sittende, Werner dro seg innover og skjøt. Ballen gikk via en liten retningsforandring og i mål.

– Vi snakker om et av de største comebackene i Champions Leagues historie, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker da Chelsea fortsatt var foran.

Etter 78 minutter tok Real Madrid-manager Carlos Ancelotti av Casemiro og satte inn Rodrygo. Det tok to minutter før det betalte seg. Med en vidunderlig, vanvittig og gåsehudfremkallende pasning med utsiden av høyrefoten fra Luka Modric, får Rodrygo den perfekt servert foran mål. Rodrygo tar den på volley og setter den i mål med bredsiden fra ti meter. Det var Modric-magi på høyeste nivå.

Dermed var lagene igjen like langt, 4–4 sammenlangt.

Og da det gjaldt som aller best, da var Karim Benzema der. Seks minutter inn i overtiden, så var det den 34 år gamle giganten som stanget ballen i mål. Selvfølgelig var det ham.

Benzema har levert og levert, og da han avgjorde igjen eksploderte det på stadion i Madrid. Santiago Bernabeu er Benzemas lekeplass. Han strammet armen og knyttet neven mot hjemmefansen som brølte i glede mot 34-åringen.

Etter kampen gikk han og Modric rundt og klappet med store smil om munnen, mens knuste Chelsea-spillere gikk rundt med tårer i øynene.

Chelsea er ute.

MÅL: Rodrygo.