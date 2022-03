Tar semifinalegrep: Viking vil flytte seriekamper

Zlatko Tripic og Viking spilte 2–2 mot Bodø/Glimt på Aspmyra i fjor. 21. april møtes lagene til semifinale i cupen.

For å være best mulig rustet til semifinalen i cupen mot Bodø/Glimt, har Viking henvendt seg til NFF for å få flyttet to seriekamper.

