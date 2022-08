17-åring scoret to i lokalderby: – Vil bli best

Riskas superspisser noterte seg i målprotokollen, men det var en 17-åring som stjal showet da naboen Hana til slutt ble valset over.

Lagkameratene var ikke i tvil om at Håvard Kristoffersen (17) måtte gå med Banens beste-capsen etter kampslutt.

Gabriel Økland Retallack

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

HANA - RISKA 0–5

HANABANEN:

– Det var deilig å pynte litt på målstatistikken min. Forhåpentligvis kan jeg fortsette som dette framover, forteller Håvard Kristoffersen etter et forrykende innhopp i lokaloppgjøret mot Hana.

2005-modellen kom inn i pausen da storscorer Martin Mossmann måtte av med en skulderskade, og bidro til sette fyr på oppgjøret.

17-åringen går på toppidrettslinjen ved Sandnes videregående skole, og har et mål om å kunne leve av fotballen i fremtiden.

Hana forsvarte seg heroisk i første omgang.

Jakter opprykk

Riska benyttet muligheten i lokaloppgjøret fredag kveld til å innta tabelltoppen. Tre poeng var alt de trengte for å gå à poeng med serieleder Hinna, og passere dem på bedre målforskjell.

Allerede før sommeren ble det klart at det var disse klubbene opprykkskampen ville stå mellom.

Riska-trener Marius Vatnaland tror det blir kamp helt til siste serierunde, men understreker også at de – i motsetning til Hinna – ikke har noe utpreget mål om å rykke opp.

– I dag var vi bunnsolide, og fikk de målene vi fortjente, sier han etter å ha sett laget sitt kontre i senk naboen i andre omgang.

Åpningsmålet ble scoret av Martin Mossman, som senere måtte av med skade. Han kan være på vei bort fra klubben

Martin Mossmann er en av de viktigste brikkene på Riska-laget. Sammen med spissmakker Vetle Myhre har de banket inn 29 mål mellom seg. Den siste tiden har han trent med 3. divisjonsklubben Sola.

– Han er en veldig god spiller, så vi håper han blir ut sesongen. Samtidig så kommer Håvard som er født i 2005 innpå i dag, og scorer to. Da kan vi jo ikke se så veldig mørkt på det om han skulle forlate oss, konstaterer Riska-sjefen.

– I tillegg heier vi jo så klart på spillere som vil opp og videre. Vi driver jo med spillerutvikling, legger han til.

Begge lag fikk god støtte fra tribunen på Hana.

Trener med Ulf

Gjestene fra Hommersåk var det førende laget fredag kveld, men hjemmelaget Hana yppet seg og skapte farligheter.

Eirik Skavhaug Larsson var tidvis et enmannsangrep i første omgang.

Angrepsspilleren – som tidligere hadde proffkontrakt i Sandnes Ulf – har 13 mål denne sesongen, men greide ikke å finne nettmaskene mot Riska.

Valget hans om ta fotballen mindre seriøst, og droppe ned fra Obos-ligaen til kompisgjengen på nivå fem har gitt han kallenavnet «stjernå» blant lagkameratene.

Men i det siste har han vært tilbake på feltet med Gaukene.

– De har gitt uttrykk for at de vil ha meg med videre, så vi er i dialog for tiden, forteller 23-åringen til Aftenbladet.

– Er det opp til deg hva som skjer fremover?

– På en måte. Vi får se hva jeg får tilbudt, og hva vi blir enige om. Det er ingenting som er helt sikkert, understreker Hana-spilleren.

Kampfakta

Hana IL – Riska FK 0–5 (0–1)

Hanabanen, ca. 60 tilskuere

4. divisjon avd. 1, 12. serierunde

Mål: 0–1 Martin Andreas Hansen Mossmann (38.), 0–2 Håvard Kristoffersen (61.), 0–3 Vetle Myhre (80.), 0–4 Thomas Vier (84.), 0–5 Håvard Kristoffersen (90.)

Gule kort: Joar Skjørestad for Hana. Vetle Myhre, Leif-André Nygård og Daniel Høiland for Riska.

Dommer: Khalil Karrouch, Forus og Gausel Idrettslag

Hanas Lagoppstilling (4-4-2): Joakim Heldenius - Kenan Mehremic, Trym Ådnanes, Daniel Danielsen Jacobsen, Joar Kvalbein Skjørestad - Glenn Bungum Levang, Casper Svarstad Hebnes, Tomas Belay, Hicham Billa - Eirik Skavhaug Larsson, Marius Borsheim Fardan

Innbyttere: Nicolai Holstad Lone, Niclas Dolmen Håra, Håvard Skavhaug Larsson, Jonas Egeland, Amer Kazic, Casper Vigesdal, Andreas Svela

Riskas Lagoppstilling (4-2-4): Jonathan Tornes Gabrielsen - Arne Lone Rasmussen, Ole Andre' Nordahl, Knut Magnus Kolstø Haugland, Leif-André Nygård - Geir André Aasen, Joachim de Courcy Boxill Knutsen - Vetle Lunde Myhre, Runar Bjelland Fløysvik, Thomas Vier, Martin Andreas Hansen Mossmann

Innbyttere: Håvard Kristoffersen, Daniel Hølland, Alexander Skavland, Stian Haukøy Osaland, Ferdinand Brudeli, Jørgen Selsås Henriksen