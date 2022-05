Haaland-eufori i Manchester: – Det som overrasker mange, er pengene

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (21) møter store forventninger etter den annonserte overgangen til Manchester City. I England er troen på nordmannens ferdigheter skyhøye.

Utenfor Haalands kommende hjemmearena Etihad Stadium kommer Manchester City-supporter Leon Cheslett ruslende mot VG med et glis om munnen. Briten har nylig fått med seg nyheten om enigheten mellom de lyseblå og Borussia Dortmund om et kjøp av Erling Braut Haaland.

Cheslett gleder seg stort til å se jærbuen i den samme drakten som pappa Alfie Haaland bar fra 2000 til 2003.

– Han er den mest ettertraktede angriperen i Europa for øyeblikket. Jeg tror det er den største globale signeringen vi har gjort som klubb noen gang. Jeg kan ikke engang si hvor opprømt jeg er. Det er utrolig. Han er så ung også. Så forhåpentligvis har vi han i en god del år, forteller Cheslett til VG.

Han klarer nesten ikke å stoppe å smile og har allerede vertsbyen for neste sesongs Champions Leauge-finale i tankene etter Haaland-kjøpet.

– Jeg ser på fly til Istanbul akkurat nå. Ha-ha-ha-ha. Nei da. Men helt seriøst så tror jeg han vil ta oss over linjen, selv om det aldri er så enkelt som det i Europa, sier briten og ler.

Et par timer etter Manchester Citys offentliggjøring av handelen med Borussia Dortmund, sto flere av de engelske TV-kanalene oppstilt utenfor den regjerende seriemesterens storstue drøyt 15 minutters kjøring fra sentrum.

Nesta McGregor er opprinnelig fra London, men bor i Manchester hvor han følger klubbene i både den rød og lyseblå delen av byen for BBC.

– Dette er store nyheter, starter engelskmannen i dialog med VG.

– Det er flere grunner til det. Haaland er 21 år gammel, så de beste årene er foran ham. Vi vet også at Manchester City scorer mange mål fra før – og Erling Haaland scorer jo mål for moro skyld. Det er som om han spiller et dataspill sammenlignet med andre, sier McGregor i dette intervjuet:

McGregor mener City har gjort et kupp som har sikret seg tilgang på Haaland gjennom å utløse utkjøpsklausulen i nordmannens kontrakt med Dortmund. Premier League-reporteren mener overgangssummen ellers ville vært langt høyere.

– Det som overrasker mange, er pengene. 50–60 millioner pund er ingenting. Han har åpenbart vært veldig smart som har hatt en utkjøpsklausul i kontrakten, sier BBCs mann.

– Manchester City er en av verdens største klubber, og dette sier mye. Det er en massiv ting å få tak i en spiller som dette når de beste klubbene i Europa har vært ute etter ham. Og her vil Haaland spille med noen av verdens beste spillere.

Jærbuen er ventet å slutte seg til City 1. juli – med et stort engelsk pressekorps som vil følge alt han gjør i verdens mest ressurssterke liga.