Fnyser av Carragher-kritikk: – Det påvirker ikke meg

På pressekonferansen før onsdagens Champions League-kamp mot italienske Atalanta, svarte Ole Gunnar Solskjær på kritikken som har kommet den siste tiden.

UNDER PRESS: Ole Gunnar Solskjær får kritikk for Uniteds siste kamper, og er under press før CL-møtet med Atalanta.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det påvirker ikke meg, men så klart ser du noen av kommentarene fra tid til annen, sier Solskjær på tirsdagens pressekonferanse og fortsetter:

– Jeg har mine verdier, min måte å «coache» på og jeg tror på meg selv så lenge klubben tror på meg. (Jamie) Carraghers meninger kommer ikke til å endre det.

For etter tre tap og én uavgjort på de siste fem kampene, seneste med tap for Leicester i hjemlig liga, har de kritiske røstene vokst.

– Trenger en ny manager

Blant de som retter kritikk mot Uniteds siste periode, er nettopp den tidligere Liverpool-profilen Jamie Carragher.

– United kan kun vinne FA-cupen eller europaligaen. Hvis han vinner en av de, så ville ikke det hatt noe å si for meg, sier Carragher i Sky sitt Premier League-studio og fortsetter:

– Manchester United, når sesongen er over, enten Solskjær vinner et trofé eller ikke, trenger en ny manager. Det er ikke kritikk av Solskjær, men de trenger en manager som kan konkurrere mot alle de andre i denne ligaen.

Og selv om Solskjær tar lett på kritikken fra Carragher, er han klar på at de ikke har prestert som de skal den siste perioden.

– Ethvert lag vil gå gjennom dårlige perioder, vi er i en nå. Vi er i dårlig form og vi vet at vi må forbedre oss. Alle lag går gjennom det, sier Solskjær på tirsdagens pressekonferanse.

I studio med Carragher var Gary Neville, også han tidligere lagkamerat av Solskjær, klar på at det brenner under føttene på nordmannen.

– Han burde være under et enormt press, med tanke på det laget han har og det at han har hatt jobben i 2,5 - 3 år. Men klubben kommer ikke til å bytte han ut, de kommer til å beholde til slutten av sesongen, sier Neville.

– Massiv «boost»

Onsdag møter United gruppeleder Atalanta på hjemmebane i det som blir en viktig kamp for Solskjærs mannskap.

– I Champions League, i gruppespillet, så har du seks kamper. Hvis du vinner alle dine hjemmekamper og får et resultat borte, så er man mest sannsynlig videre. Det er det vi sikter på nå. En seier på hjemmebane mot et veldig godt Atalanta, vil være stort for oss og en massiv «boost», sier nordmannen.

Og der hvor han var ærlig på at laget ikke har prestert som ønsket og forventet den siste tiden, er han og klar på at de fortsatt er i fremgang.

– Vi har hatt fremgang over de siste årene. En sjetteplass det første året jeg var her, så tredjeplass og andreplass. Du kan se fremgangen og utviklingen. Denne sesongen vil vi forbedre oss ytterligere, sier Solskjær og fortsetter:

– Denne sesongen har vi signert noen spillere som har gjort at forventningene har økt. Andre lag har signert spillere og forbedret seg, så vi er i samme båt som alle topplagene. Det er press på oss hele tiden. Det er press på meg selvfølgelig, men vi har vært gjennom det før og kommet styrket ut av det.