Evig ung og evig god: Katrine (41) senket Romania

CASTELLÓN (VG) (Norge-Romania 33–22) Norge slet det første kvarteret. Men så plukket Katrine Lunde (41) frem en redningsprosent på 56 før pause. Dermed var kampen avgjort.

– Jeg er godt fornøyd med mye, så er det noen ting jeg må jobbe med. Sånn er det alltid. Men jeg hadde noen fine redninger, sier Lunde til VG.

I sin landskamp nummer 321 reddet hun 14 rumenske skudd de første 30 minuttene. Dermed ledet Norge 17–11 i en omgang for voksne jenter. Hun reddet straffe fra Romania-stjerne Crina Pintea og Lundes dobbeltredning fra Ana Marie Tanasie (kant) og Lorena-Gabriela Ostase (strek) kan ikke gjøres bedre.

DOMINERTE: Katrine Lunde på sitt aller beste mot Romania.

– Jeg slapp jo inn noen mål. Men jeg er fornøyd, sier Lunde beskjedent.

– Katrine sto som en vegg, mener Nora Mørk.

– Hun er helt sinnssykt god, legger Mørk til.

Etter 51 minutter og 32 sekunder av 2. omgang overlot hun målet til Silje Solberg etter totalt 20 redninger på 37 skudd. Prosenten på 54 er skyhøy og gir Lunde toppkarakteren 10 poeng på VGs spillerbørs.

– Hun er helt rå. Helt fantastisk å ha henne i mål. Deilig for oss i forsvaret, sier Veronica Kristiansen til VG.

– Jeg blir ikke overrasket, men stadig imponert. Vi er så heldig som har Katrine, sier Stine Bredal Oftedal til VG.

Henny Reistad (22) gjorde tre feil på rad det første kvarteret. Hun ble erstattet av Veronica Kristiansen (31) som gjorde en fenomenal avslutning av omgangen da Norge vant de siste 15 minuttene 12–2. Det siste målet knallet Kristiansen inn sekunder før hvilen.

Hun ble fulgt opp av 30-åringene Kari Brattset Dale, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk. Mens Sanna Solberg-Isaksen (31) og VM-debutant Maren Aardahl (27) taklet så det sved i det norske forsvaret.

Det var full utløsning av det norske potensialet.

Plutselig var det virkelige VM i gang etter de superenkle seierne mot Iran og Kasaksthan.

2. omgang startet med at Kristiansen skaffet straffe, Mørk scoret og Brattset stoppet et rumensk skudd med hodet. Før en Oftedal-vending lurte Romania fullstendig. Vikki fra Mjøndalen stormet gjennom og hamret inn en ledelse som aldri kunne snus.

Motstanderen var uten sin største stjerne Cristina Neagu. Hun hadde neppe hjulpet. Norge spilte som en gullkandidat.

Kari Brattset Dale fortsatte storspillet på streken kampen ut og ble Norges toppscorer med syv mål, skaffet tre straffer og var banens beste forsvarsspiller i tillegg.

Moa Högdahl har hatt en vanskelig VM-start, men fikk avslutte kampen med sin første scoring etter pasning fra Henny Reistad som også spilte seg opp.

Håndballjentene er gruppevinnere. Den første kampen i hovedrunden torsdag blir en ny overkjørsel for Norge. Puerto Rico slo Usbekistan tirsdag og sikret seg VM-avansement, men laget fra Mellom-Amerika åpnet VM med to kjempetap – 55–15 mot Nederland og 48–10 for Sverige.

Det er først lørdag og mandag det drar seg til i kampen om de to kvartfinaleplassene. Da venter svenskene og nederlenderne for Norge her i Castellón. De spilte 31–31 tirsdag kveld og avga dermed begge poeng. Det gjorde kvelden perfekt for Norge.

VG-børsen

Katrine Lunde BB 10

20 redninger/37 skudd

Silje Solberg 4

2 redninger/7 skudd

Henny Reistad 4

2 mål/5 skudd - 3 feil

Emilie Hegh Arntzen 5

0 skudd

Veronica Kristiansen 7

5 mål/8 skudd

Nora Mørk 7

4 mål/5 skudd - 3 feil

Stine Bredal Oftedal 8

5 mål/6 skudd - 1 feil

Malin Aune 6

3 mål/5 skudd

Kari Brattset Dale 9

7 mål/8 skudd.

Vilde Mortensen Ingstad 4

0 skudd

Moa Högdahl 4

1 mål/1 skudd

Marit Røsberg Jacobsen 5

1 mål/2 skudd

Camilla Herrem 5

1 mål/2 skudd

Sanna Solberg-Isaksen 7

2 mål/2 skudd

Maren Aardahl 6

1 mål/2 skudd

Thorir Hergeirsson (trener) 7