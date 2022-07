Martin Sjögren ferdig som hovedtrener for det norske kvinnelandslaget

Martin Sjögren sier til VG at han ble enig med fotballpresident Lise Klaveness om sin avgang dagen etter EM-exiten.

– Jeg hadde en fin prat med Lise (Klaveness, fotballpresident) dagen etter exiten mot Østerrike, der vi egentlig konkluderte med at det var den beste veien å gå for begge parter, slik situasjonen var. Det var en «lugn» og stille prat med Lise, det var i all sin enkelhet, sier Sjögren.

Svensken er på Gothia Cup med sønnen da VG kommer i kontakt med den nå forhenværende landslagssjefen for kvinnelandslaget. Han sier han kommer til å savne alle menneskene han har fått mulighet til å bli kjent med i jobben, men at han ikke er så emosjonell når han nå står i det.

– Jeg skulle gjerne avsluttet på en bedre måte, men bransjen er jo sånn og vi holder på i en resultatbransje på den absolutte toppen. Resultatet i EM var ikke tilstrekkelig bra, sier Sjögren – og viser til at Norge røk ut av gruppespillet i det fortsatt pågående fotball-EM i England, der Norge reiste med uttalte ambisjoner om medalje.

I fjor forlenget Sjögren og assistent Anders Jacobsen avtalene sine til og med VM i 2023, men etter EM i England er det slutt for svenskene. Sjögren sier at de var innforstått med at det kunne bli aktuelt å skille lag om ikke de lyktes i sommer, selv om de hadde kontrakt til og med neste mesterskap.

– Etter resultatene som var i det siste mesterskapet så kjentes det som et ganske naturlig steg. Vi hadde naturligvis høyere ambisjoner enn å ryke ut før kvartfinalen, sier Sjögren.

FERDIG: Martin Sjögren fortsetter ikke i jobben som landslagssjef for kvinnene etter sommerens EM-fiasko. Der røk Norge ut av gruppespillet etter blant annet 0–8-tap for England.

Svensken sier det hele har vært en prosess mellom ham og forbundsstyret (som Klaveness leder i kraft av sitt presidentverv), og roser presidenten for dialogen de har hatt dem imellom.

Trenerduoen Sjögren og Anders Jacobson overtok landslagskvinnene i januar 2017.

– Jeg vil takke Martin og Anders for godt samarbeid gjennom mange år. Vi har vært gjennom mye sammen. Endringer og enorm utvikling av kvinnefotballen generelt. Oppturer og nedturer, sier fotballpresident Lise Klaveness i pressemeldingen.

– Ansvaret for nedturen deler vi og veien til fremgang ligger ikke i å peke på enkeltpersoner. Når vi likevel nå har tatt initiativet til å avslutte samarbeidet med Martin og Anders så er det et resultat av en bredere og mer langvarig vurdering som vi allerede diskuterte med dem ved forlengelsene av avtalene i fjor, nemlig at det vil bli for vanskelig for Martin og Anders å lede laget til fremgang gjennom enda en gjenoppreisningsfase hvis det skulle bli realitet etter sommerens EM. Nå står vi her, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Sjögren har måttet tåle mye kritikk etter det sviende 0-8-nederlaget for England før det ble 0-1-tap for Østerrike da kun seier var godt nok.

Sjögren har hele veien avvist at han selv vil trekke seg som trener, og han har fått støtte av spillerne. Blant annet var spisstjernen Ada Hegerberg klar etter tapet for Østerrike, hvor hun uttalte at «vi har et jækla ansvar alle og enhver», og «hvis vi begynner med unnskyldninger så roter vi oss inn i trøbbel».

Sjögren har hele veien lagt skjebnen om hans fremtid som landslagssjef hos Norges Fotballforbund, og nå er det klart at 45-år gamle Sjögren er ferdig.

Under hans første mesterskap i EM i Nederland 2017 røk Norge ut av gruppespillet etter tre tap og null mål. To år senere tok han Norge til kvartfinale i VM i Frankrike 2019.

Det norske landslaget skal møte Belgia og Albania i VM-kvalifisering i september.