Kåsen senket av Risa

Mads Risa scoret seiersmålet for Vigrestad i 2-1-seieren over Kåsen på Vigrestad stadion i 5. divisjon i fotball for menn fredag. 23-åringen scoret begge målene for Vigrestad. Det var sesongens første seier for Vigrestad.

