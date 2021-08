Brann gjennomførte narkotest – ber spillerne som deltok på nachspiel melde seg

BERGEN (VG) I en innholdsrik intervjuseanse opplyste Eirik Horneland om egne bevegelser på festnatten, frivillig narkotikatest for spillerne og at han oppfordrer nachspiel-deltagerne til å stå frem.

I KRISE: Brann og trener Eirik Horneland ligger sist i Eliteserien. Samtidig har klubben havnet i krise etter et nachspiel som eskalerte på stadion.

– Dessverre stemmer det at jeg tuslet hjem rundt 00.30. Jeg skulle ønske jeg var noen minutter til, så jeg kunne fanget opp det som skjedde. Jeg hadde en lang arbeidsdag og jobbet meg gjennom Fyllingsdalen-kampen, sier Brann-treneren.

Tolv Brann-spillere hadde nachspiel natt til tirsdag, etter treningskamp mot Fyllingsdalen, sist uke uten tillatelse. Syv kvinner var også til stede. Politiet har startet etterforskning av et mulig overgrep. Den mistenkte erkjenner ikke skyld.

Etter nachspielet har det gått rykter om narkotikabruk. Horneland sier at Brann holdt en frivillig narkotikatest onsdag.

– Det har blitt gjort frivillig. Det var en del som var inne og tok en test i dag. Så er det ikke alle narkotiske stoffer du kan spore opp etter en drøy uke, sier Horneland.

Brann-ledelsen har sagt at de ikke har grunn til å tro at narkotika ble brukt.

– Jeg sitter med en klar formening om at det ikke har vært narkotika involvert, men jeg vet ikke og kan bomme. Men jeg sitter med en klar følelse.

Keeper Mikkel Andersen var på nachspielet. Han ville ikke kommentere om han hadde tatt narkotikatestene.

– Jeg synes det er forferdelig, sier Andersen om ryktene.

Ber spillerne gå ut offentlig

Horneland har bedt spillerne som var på nachspielet gå ut offentlig.

– Vi har oppfordret til at de som var på nachspielet går ut med en felles uttalelse. De som var på nachspielet må lage en felles pressemelding, tenker jeg. Det er kun ut fra mitt eget hjerte og hode for å hjelpe klubben, sier Horneland.

– De tolv har gjort en god del regelbrudd allerede. Det må de stå for i mitt hode. Jeg hadde nok gjort det om jeg var i deres situasjon, fortsetter Horneland.

Han mener spillerne som ikke var til stede på nachspielet har taklet situasjonen bra.

– Så sitter jeg med en følelse av at de synes det var litt godt at jeg oppfordret de andre til å stå frem. Sånn at vi på en måte får løst opp i noen potensielle vanskelige situasjoner i en gruppedynamikk i de neste ukene vi skal inn i, sier Horneland.

Han fikk spørsmål om det har vært murring i gruppen.

– Jeg føler ikke det har vært det, men vi står potensielt i den utfordringen.

Spillerne vurderer å stå frem

Branns rutinerte keeper Håkon Opdal forteller til VG at spillerne vurderer å gå ut med en liste over hvilke spillere som var på skandale-nachspielet på klubbens stadion sist uke.

– Vi vurderer det. Vi diskuterer det internt, sier Opdal.

Opdal fikk spørsmål om han ville svare på om han selv var på nachspielet.

– Vi kommer med en felles uttalelse.

Det er kjent at keeper Mikkel Andersen og midtbanespiller Kristoffer Barmen var på nachspielet. Andersen var på trening igjen onsdag, mens Barmen ikke skal trene med klubben ut denne uken. De to er ikke under etterforskning av politiet.

Brann ligger sist i Eliteserien.