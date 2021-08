Mandalskameratene ydmyket Brodd

Mandalskameratene knuste Brodd 5-0 i 3. divisjon lørdag.

Mandalskameratene tok ledelsen ved Bendik Valand bare noen minutter ut i kampen, og Sivert Sira Hansen scoret 2-0-målet for Mandalskameratene etter 24 minutter. Seks minutter senere la Peder Dovland på til 3-0 for Mandalskameratene. Det var Mandalskameratene-angriperens femte scoring for sesongen. Noen minutter før hvilen økte Mandalskameratene ved Anders Tallaksen Kvinen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 4-0 til Mandalskameratene.

Marius Wigemyr Hagen la på til 5-0 for Mandalskameratene tre minutter før slutt.

Brodds Galan Mohammed Ahmed fikk gult kort.

Etter lørdagens kamp har Mandalskameratene seks poeng. Brodd blir værende på null poeng.

102 tilskuere fulgte oppgjøret.

Brodd spiller neste kamp mot Sola 21. august, og Mandalskameratene møter Vindbjart to dager senere.

