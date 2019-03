RBK forhørte seg om landslagsspiller: Dette var svaret

Det var under onsdagens utgave av Adressa-podkasten Rasmus&Saga at vi erfart at RBK hadde forhørt seg om Iver Fossum - men at han hadde takket nei.

Vegard Forren, som var ukas gjest, ble konfrontert med Fossum under sendingen.

– En god spiller, han må gjerne komme til oss i Molde, smiler han.

Årsaken til at Fossum sa nei, skal være at han ønsker å bite seg fast i bundesliga - i hvert fall til sommeren.

Ni kamper i bundesliga

Fossum, som spiller i Hannover, har ni kamper i på øverste nivå i Tyskland denne sesongen. For snaue to måneder siden skiftet klubben trener, og tidligere landslagsspiller Thomas Doll kom inn. Dermed ønsket Fossum å se om han ville bli satset på av den nye treneren - men foreløpig har det blitt lite spilletid.

Torsdag skriver TV2 det samme, og har konfrontert Fossum om saken. Den tidligere Strømsgodset-spilleren er for tiden på landslagssamling

– Jeg skal ikke si noe om slike rykter, men jeg vil avslutte sesongen i Hannover, så får vi ta en ny vurdering til sommeren, sier han til kanalen.

Adresseavisen vet at Fossum også tidligere har stått høyt oppe på RBKs ønskeliste.

22-åringen har 12 landskamper for Norge.