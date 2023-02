Kalvå turte ikke stille ett eneste spørsmål – fryktet å bli hånet dagen før sølvet

PLANICA (VG) Sammen med Tiril Udnes Weng (26) sikret Anne Kjersti Kalvå (30) karrierens første VM-medalje søndag. At det skulle skje på en lagsprint var det trolig få som trodde før mesterskapet.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Trønderen var et eneste stort glis etter at lagsprintsølvet var sikret etter en tøff kamp om medaljene med Sverige og USA.

Kanskje ikke så rart.

Hun har for vane å hevde seg på de lengre distansene og har aldri gått en lagsprint i et mesterskap. Hun kunne ikke huske når hun gjorde det sist i et renn overhodet.

Derfor smiler hun godt når VG spør om hun serverte mange merkelige spørsmål under lagmøtet lørdag kveld, som er siste anledning til å legge både taktikk og strategi før et renn.

– Det var Monsen som hadde lagmøtet, så jeg turte ikke stille ett eneste spørsmål. jeg spurte heller Tiril etterpå, sier Kalvå og ler godt.

Monsen er en svært rutinert trener med erfaring fra både Canada og Sverige. I Norge har han vært sprintsjef i nesten ti år. Det har han hatt stor suksess med.

– Dumme spørsmål til Arild... Da blir du hånet, fortsetter Kalvå, som i VMs tøffe kapasitetsløyper ble valgt på det norske laget foran Lotta Udnes Weng og Kristine Stavås Skistad.

Tiril Udnes Weng var for øvrig helt enig med lagvenninnen.

– De fleste sier at ingen spørsmål er dumme. Men hos Arild er alle spørsmål dumme, sier den ferske sølvvinneren og ler enda mer.

Den norske duoen kunne ikke gjøre noe med at den svenske dominansen på kvinnesiden fortsetter i VM.

Selv om ankerkvinne Udnes Weng ristet av seg amerikanske Julia Kern, klarte hun aldri å henge med på det tidligere rykket fra råsterke Jonna Sundling på den siste etappen.

Norge passerte 2,4 sekunder bak Sverige i mål.

Men det var uansett en enorm opptur for de to norske kvinnene. Udnes Weng var ikke i nærheten av svenskene under sprintfinalen på torsdag og ble nummer seks.

Kalvå rotet det skikkelig til under skibyttet under lørdagens 15 kilometer og ble bare nummer åtte.

– Jeg var ganske så sint i går. Prøvde å ta det med meg inn i dag, og jeg er veldig fornøyd med svarene kroppen gir meg. Jeg er i mye bedre humør nå før det som venter resten av uka, sier Kalvå til VG, som beskriver dagen på rommet i går slik:

– Jeg var irritert. Jeg klarte ikke åpne telefonen, svare på meldinger eller se på Instagram eller noen ting. Så jeg så på «Love Island» (et datingprogram på TV) og forsøkte å distrahere meg selv.

Weng har et stafettgull fra VM i 2021 på CV-en, og søndagens medalje er hennes andre i karrieren.

Kalvå hadde en sjetteplass som bestenotering i et mesterskap før lagsprinten søndag, og sølvet er 30-åringens første mesterskapsmedalje. Det satte også følelsene i sving hos kusinen Marit Bjørgen.

– Helt fantastisk. Det er så fortjent og hun leverte helt rått på sine etapper. Mye motgang og stang ut så får hun endelig betalt, skriver Bjørgen til VG.

– Det er stort. Artig å ta sin første medalje, og gøy å gjøre det sammen med Tiril, sier Kalvå til VG.