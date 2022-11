Casper Ruud utklasset Rublev i semifinalen – møter Djokovic i finale i ATP-sluttspillet

Casper Ruud feide Andrej Rublev av hardcourten i Torino, vant 6-2, 6-4 og er klar for finale i ATP-sluttspillet. Der møter han superstjernen Novak Djokovic.

Casper Ruud imponerte stort i semifinalen mot Andrej Rublev og er klar for finale i ATP-sluttspillet i Torino. Søndag møter han Novak Djokovic.

NTB

Casper Ruud i aksjon i semifinalen mot Andrej Rublev i ATP-sluttspillet.

Andrej Rublev fikk det tøft mot Casper Ruud i semifinalen i ATP-sluttspillet i Torino.

Ruud tapte sine fire første kamper mot Rublev i karrieren, men slo russeren i gruppespillet i ATP-mesterskapet i fjor, på vei mot semifinale. Denne gang slo han ham i semifinalen og er klar for sin første finale i den tradisjonsrike sesongavslutningen.

– Mye gikk min vei i dag. Det var et morsomt poeng på 1-1 i første sett som endte med at han slo en forehand som touchet nettet og spratt over. Da tenkte jeg «er det en sånn dag, hvor alt skal bikke hans vei». Men så snudde alt og gikk i min favør, sa Ruud til Eurosport.

– Jeg tror jeg traff hver linje det gikk an å treffe, med forehand og backhand og alt mulig. Da var det bare å kjøre på, være gjerrig og ikke gi fra seg noe.

Rublev ble stadig mer frustrert og fortvilet ettersom Ruud vant poeng etter poeng. Fra 2-2 i første sett brøt nordmannen serven hans fire ganger på rad. Rublev var ikke i nærheten av et brudd før han samlet seg helt på slutten og forlenget kampen.

Ruud ble brutt da han skulle serve hjem kampen på 5-2, men i neste forsøk gjorde han jobben.

– Jeg er underdog

– Jeg tror ikke det er så mange som trodde jeg skulle være i finalen her, og det er litt vanskelig å tro for meg også. Jeg har slitt litt med spillet i det siste. Jeg visste at jeg måtte spille min beste tennis, og jeg sparte noe av det beste til sist, sa Ruud i seiersintervjuet.

– Det er fantastisk å avslutte sesongen på denne måten, ved å spille god tennis og få et godt resultat. Det er en bra avslutning uansett hvordan det går i finalen, men jeg skal gjøre mitt beste for å vinne en av de store finalene, sa han til Eurosport.

Han har spilt to Grand Slam-finaler i år, og en Masters1000-finale, men har ennå ikke vunnet en av de store turneringene.

Søndag venter Djokovic i finalen i Torino. Serberen beseiret Taylor Fritz 7-6 (7-5), 7-6 (8-6) i en jevn semifinale. Han jager sin sjette triumf i ATP-mesterskapet.

– Jeg er underdog selv om jeg er høyere enn ham på rankingen. Jeg skal nyte kampen, sa Ruud.

Rått parti

Rublev holdt serven greit de to første gangene og ga deretter Ruud trøbbel på stillingen 2-1. Han oppnådde deuce etter at nordmannen hadde ledet 40-0, men Ruud holdt serven til 2-2. Deretter var det 23-åringens tur til å stå for en opphenting, og plutselig var det rått parti.

Fra 40-15 for Rublev skaffet Ruud seg bruddball ved å vinne tre poeng på rad, og etter 20 minutter sikret han kampens første servebrudd.

Deretter holdt han egen serve blankt og brøt Rublev igjen til 5-2-ledelse. Han servet hjem det første settet med et nytt blankt game etter 32 minutter.

Rystet

Den 25-årige russeren virket rystet, og Ruud fortsatte å dominere. Han skaffet seg bruddball på 30-40 og brøt for tredje gang på rad da en tydelig frustrert motstander slo for langt.

Ruud brøt Rublevs serve for fjerde gang på rad og gikk opp til 3-0-ledelse etter bare 45 minutters spill på hardcourten i Torino.

Til publikums glede greide Rublev å holde serven til 1-4 etter at Ruud ledet 0-30, men kampen ble ikke forlenget med mye. Etter en time og åtte minutter kunne Ruud heve armene.