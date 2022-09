Dobbel lykke da Madla vant

Ina Tveiten ble matchvinner for Madla i 2-1-seieren over Vardeneset på ISS kunstgress i J14 2. divisjon onsdag. Madla-angriperen scoret begge målene for Madla. Vardeneset fikk sitt første tap på fem kamper.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden