Norsk redaktør­forening reagerer på TV 2-uttalelse

TV 2 mener de ikke har noe redaksjonelt ansvar for at bildene av en 12-åring som slåss under en innebandykamp ble liggende ute på TV 2 Play i over en uke. Norsk Redaktørforening er ikke enig.

FJERNET: Dette er en skjermdump av en innebandykamp der noen spillere havnet i en slåsskamp. Opptak av dette lå liggende på TV 2 Play i over en uke før det ble fjernet.

– Hvis TV 2 publiserer noe på sine plattformer så er de ansvarlig for det de sender - uansett, mener generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening og legger til:

– Du kan ikke ha en avtale hvor en fraskriver seg redaktøransvaret.

Problemstillingen er aktualisert etter at en video av en 12-årig innebandyspiller som havnet i slåsskamp ble streamet av breddeplattformen «MyGame» - en strømmetjeneste hvor man viser breddeidrett ned til 15-årsalderen - og videreformidles på TV 2 Play.

TV 2 eier nesten halvparten (47 prosent) av MyGame.

Fakta Hva er MyGame? «MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer vi breddekamper fra hele Norge. Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres. Tidligere i år ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over. TV 2 eier 50 prosent av MyGame. Tjenesten skal ha fått mange positive tilbakemeldinger, men alle er ikke like overbevist. Oslo kommune er en av få kommuner som foreløpig har sagt nei til denne løsningen. Les mer

PRESSESJEF: Jan Petter Dahl i TV 2 under OL i Rio de Janeiro i 2016.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sa til VG torsdag at «det er MyGame som har det redaksjonelle ansvaret for tjenesten».

Konfrontert med uttalelsen fra redaktørforeningen gjentar Dahl at MyGame er ansvarlig for innholdet.

– TV 2 har ikke fraskrevet seg noe ansvar i avtalen, men det er fortsatt MyGame som er redaksjonelt ansvarlig for innholdet sin tjeneste, akkurat som TV 2 er redaksjonelt ansvarlig for innhold som distribueres på strømmetjenestene til TV-distributørene, sier Dahl til VG.

TV 2 ser at det er behov for bedre merking og informasjon.

– Vi vil også ta et initiativ i redaktørforeningen til å diskutere hvordan man håndterer situasjonen hvor redaksjonelle medier distribuerer hverandres innhold, sier Dahl.

Redaktøransvaret innebærer at redaktøren har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og skal ivareta anonymitetsretten og kildevernet.

Flere har vært kritisk til at man skal strømme barne- og ungdomsidrett. Idrettsforbundet vedtok i sommer et forbud mot strømming av idrett under 15-årsklassen.

I Norsk Redaktørforening mener man idrettsforbundet har gått for langt i å innskrenke mulighetene for strømming for redaktørstyrte medier.

– Vi mener at det er ikke slik at man kan si at det er forbud mot å strømme idrettsarrangement med barn under 15 år selv om idrettsforbundet har sagt det. Det har vi bestridt overfor idrettsforbundet, sier Reidun Kjelling Nybø.

GENERALSEKRETÆR: Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.

Redaktørforeningen og Norsk Presseforbund er i dialog med Norges Idrettsforbund om de nye retningslinjene. En innvending er at det ikke gjøres noen forskjell på kommersielle virksomheter eller redaktørstyrte medium som er forpliktet av Vær Varsom-plakaten.

I mai i år gikk Stine Sofies Stiftelse ut og advarte sterkt mot at idrett med barn og unge ble tilgjengelig på den nye TV-plattformen.

Ada Sofie Austegaard, leder av stiftelsen, kalte det «galskap» i en kronikk hos NRK Ytring og mente den nye plattformen er en «ny arena for overgripere».

Oslo kommune vil foreløpig ikke tillate produksjon med TV-bilder fra bredde- og ungdomsarrangement innen fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey.

– Det kan ha uheldig konsekvenser, for eksempel mobbing, og så er jeg bekymret for prestasjonspress og at idretten ikke blir en fri arena lenger, men en prestasjonsarena, sier Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur og idrett til VG.

