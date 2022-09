Følg Norge - Serbia direkte

Siste innlegg

36′ DEL Det har blitt mer og mer Serbia på Ullevaal nå. De finner hverandre gjennom og rundt det norske laget. Og når de kommer til innlegg har de en spissduo som er enormt hodesterke.

34′ DEL Enorm Serbia-sjanse! Gjestene spiller seg lekkert ned til dødlinja og slår inn. Der står Vlahovic og han gjør egentlig alt rett. Han nikker ballen tilbake mot hjørnet der ballen kommer fra. Men Nyland varter opp med en kjemperedning og hindrer 1-0. - Høy klasse, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen om Nylands inngripen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

31′ DEL Hjørnesparket blir nok en kort variant. Deretter får Ødegaard ballen i enda litt bedre innleggsposisjon. Men denne gangen blir det kontant klarert vekk av det serbiske forsvaret.

31 ′ Hjørnespark Corner for Norge nå. Martin Ødegaard skal slå inn.

30′ DEL Solbakken voldsomt engasjert nede på sidelinjen. Spesielt opptatt av å gi tilbakemeldinger til Hanche-Olsen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

30 ′ Hjørnespark Corneren blir det for øvrig ingenting ut av.

28′ DEL Der er Serbia farlig frempå! Et innlegg slås inn fra deres høyreside. I stedet for å klarere lar Hanche-Olsen det innlegget passere. Det setter Nyland i en vanskelig situasjon, men keeperen får en hånd på ballen. Blir til slutt corner for bortelaget.

27′ DEL Ikke akkurat noen imponerende ro over Norges spill når de fire i bakre ledd skal ta med ballen fremover. Gjør mye feil og er slurvete i pasningsspillet.

25′ DEL Mitrovic jakter en ball, men klarer ikke å nå den. Den serbiske kraftspissen har vært så godt som usynlig så langt i omgangen.

24′ DEL Norge bruker litt flere trekk nå, men blir til slutt så presset at Hanche-Olsen slår en langpasning opp på tribunen.

22 ′ Serbia slår inn fra venstre. Vlahovic er sterk i en hodeduell der, men headingen går utenfor målet til Nyland.

20 ′ Hjørnespark Corneren er brukbart slått av Ødegaard, men keeper Milinkovic-Savic bokser ballen vekk fra farlig sone.

19 ′ Haaland fyrer av fra 17 meter og vel så det. Går via en forsvarer og til corner.

18′ DEL Men der har Haaland ferten av noe. Elyounoussi forsøker å tre ham gjennom. Det er bra med bakrom også, men pasningen er dessverre altfor hard og triller inn til gjestenes keeper.

17′ DEL Haaland har vært så godt som usynlig etter den enorme sjansen etter 20 sekunder.

16′ DEL Norge slår mye langt mot hodesterke Sørloth. Men så langt har han ikke vunnet mange av de duellene.

15′ DEL Bra Norge-spill. Aursnes spiller Sørloth gjennom. Kraftspissen, eller vingen i kveld, vinner egentlig en corner. Men dommeren ser ikke det. Utspill fra Serbias sisteskanse i stedet.

13′ DEL Berge blir tatt av Tadic sentralt i banen. Frispark for Norge.

11′ DEL Enn så lenge har ikke den serbiske spissduoen Vlahovic og Mitrovic fått til stort. Den norske forsvarsrekka har vært våken og aggressive til å begynne med her.

10′ DEL Roet seg litt mer ned på gressmatta nå. Men serberne finner ikke helt ut av det og presses helt hjem til egen keeper.

8′ DEL Det er rett og slett full norsk dominans på Ullevaal. Serberne er mer passive, klarer ikke bruke mange trekk før de mister ballen.

7 ′ Det blir en kort cornervariant, men etter hvert blir ballen slått inn i feltet. Østigård vinner sin duell, men headingen går utenfor mål.

6′ DEL Norge med nok et godt angrep. Aursnes spiller Elyounoussi gjennom ute til venstre. Men innlegget lar vente på seg. Når det først kommer er det nok litt for sent. Det hele ebber ut i corner.

4′ DEL Solbakken veldig fornøyd. Er oppe og står i teknisk sone og klapper for det han ser.

4′ DEL Helt åpenbart at Norge skal presse serberne høyt her og ikke ligge og ta imot på egen halvdel. Vinner et innkast høyt i banen nå til stor begeistring fra hjemmepublikum.

3′ DEL Ingen tvil om at Sørloth kunne avsluttet selv der. Haaland hadde litt dårligere vinkel.

2 ′ Hjørnespark Norge får corner etter den sjansen. Men den blir det ingenting ut av.

1′ DEL Enorm Haaland-sjanse umiddelbart og etter bare 20 sekunder! Det kommer etter en veldig god kontring. Sørloth leder an og spiller etter hvert til Haaland. Bare en feberredning stopper Norges nummer ni der!

DEL Og der er kampen i gang på Ullevaal!

1. omgang

Kampen har startet

DEL Stopperbauta Stefan Strandberg er ute til denne landslagssamlingen med skade. Men han er med laget i dag og tok en tur til TV 2 på indre bane nå kort tid før kampstart. - Klarer folk å glede seg over anledningen, med fullsatt Ullevaal og tenke på hva vi klarte mot Sverige, så tror jeg alle går inn med en god følelse uansett, selv om forrige kamp var middels, vurderer Strandberg.

DEL - Jeg skulle gjerne vært superoptimist, men det er jeg ikke, sier tidligere landslagssjef og nåværende TV 2-ekspert, Egil Olsen under kanalens sending tirsdag kveld. Drillo fortsatte: - Vi møter et veldig godt lag, det blir tøft.

DEL Det norske landslaget har naturligvis ankommet Ullevaal. Her er Erling Braut Haaland på vei inn på stadion og garderoben. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

DEL For Serbias del er det viktigste at to mann i forsvaret ryker ut fra laget fra Sverige-kampen. Inn kommer Veljkovic og Pavlovic. Fremover på banen kommer Ilic inn for Milinkovic-Savic som soner karantene. Helt fremme er Mitrovic med til tross for at han ble skadet mot Sverige sist helg.

DEL Det betyr blant annet at Nyland får fornyet tillit i mål, samt at det er Fredrik Aursnes som erstatter en suspendert Kristian Thorstvedt.

DEL Og slik starter Serbia (3-5-2): V. Milinkovic-Savic - Veljkovic, Mitrovic, Pavlovic - Zivkovic, Lukic, Ilic, Kostic, Tadic - Vlahovic, Mitrovic

DEL Lagene har kommet - og slik starter Norge: Ørjan Håskjold Nyland – Julian Ryerson, Leo Skiri Østigård, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling – Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Sander Berge – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.

DEL Noe bra kom det likevel ut av Serbias storseier mot Sverige. Sergej Milinkovic-Savic fikk gult kort den kampen og må stå over kveldens kamp.

DEL Serbia blir trolig en knalltøff motstander og fulle av selvtillit etter at de knuste Sverige 4-1 sist helg. I den kampen scoret Aleksandar Mitrović hat trick, men måtte av banen med skade. Så vil lagoppstillingen vise om han har rukket å bli klar.

DEL Så hva ligger i potten for Ståle Solbakkens menn i kveld? Skulle Norge vinne Nations League-gruppen, vil de rykke opp til nivå A og spille mot de beste nasjonene i fotball-Europa.

I tillegg vil de være sikret en ekstrasjanse til å kvalifisere seg til EM i 2024, og samtidig bli seedet på nivå to i trekningen av EM-kvalifiseringen.

DEL Ettersom det er innbyrdes oppgjør som teller ved poenglikhet, er altså Norge sikret gruppeseieren så lenge de tar poeng mot Serbia.

DEL Med ti poeng leder Norge gruppe 4 på andre nivå i Nations League. Serbia har like mange poeng, men ligger bak på innbyrdes oppgjør. Det ble nemlig 1-0 til Norge etter scoring av Erling Braut Haaland i Beograd før sommeren.

DEL Lagene er antatt å komme rundt en time før kampstart. For Norges del er det mest spenning knyttet til hvem som står i mål. Klubbløse Ørjan Nyland stod for en tabbe sist kamp og Ståle Solbakkens alternativer er RBK-keeper André Hansen og Aalesund-målvakt Sten Grytebust. TV 2 har meldt at Nyland likevel får fornyet tillit.