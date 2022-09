Årstad bøttet inn mål mot Midtbygden/Staal

Helene Alver Årstad sto fram med fire mål da Tonstad seiret 9-1 over Midtbygden/Staal i 4. divisjon, Rogaland - Avdeling 1 i fotball for kvinner lørdag. Midtbygden/Staal har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp