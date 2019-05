Ranheim med deres største hjemmetap i Eliteserien

Ranheim 1–5 Vålerenga

Ranheim i flytsonen jaktet deres tredje strake seier i hjemmekampen mot Vålerenga, men den gode formen stoppet brått mot hovedstadslaget. Vålerenga vant 5–1 mot et sjanseløst og tafatt Ranheim-lag.

Etter en sjansefattig og målløs 1. omgang eksploderte kampen etter pause. Først scoret tidligere RBK-spiller Matthias Vilhjalmsson 1–0 etter en corner, før Deyver Vega doblet ledelsen med en kunstscoring utenfor 16-meteren.

Michael Karlsen reduserte til 1–2 på straffe, men det til liten nytte. Vega punkterte kampen minutter etterpå med en ny strålende scoring.

I løpet av 10 minutter ble det scoret fire mål i fjæra, men dessverre for Ranheim var tre av nettkjenningene i eget bur. I det 73. minutt kom det definitive punktumet da Chidera Ejuke plasserte inn 4–1.

Tam start på kampen

De 10 første minuttene av kampen var det særdeles lite som skjedde. Det mest interessante som skjedde i åpningsminuttene var da Ejuke driblet utenfor 16-meteren, før Vålerengas driblefant bommet på ballen i det han skulle skyte.

Ranheim fikk etter hvert stablet sammen et fint angrep. Et innlegg fra høyre nådde nesten fram til en stormende Ola Solbakken i boks, men Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey var først på ballen.

17 minutter ut i kampen ga Ranheim-stopper Ivar Furu gjestene en gavepakke da han sentret rett til en Vålerenga-spiller rett utenfor egen boks. Men Vega under hardt press klarte ikke å få til et innlegg.

Redning på strek

Men etter 25 hendelsesløse minutter, kom kampens største sjanse.

Vålerenga jobbet seg fram til en corner som ble slått inn i boks. En heading gikk mot lengste hjørne, men spiss Michael Karlsen sto på strek og reddet forsøket.

Gjestene fikk en ny corner, som nesten skrudde rett i mål på grunn av sterk vind. Barli fikk så vidt slått den over, før Ranheim endelig fikk ballen under kontroll på den tredje corneren.

Ranheim fikk stablet sammen et flott angrep etter halvtimen spilt. Adrián López så etter pasningsalternativer, før han spilte den ut til Øyvind Alseth. Høyrebacken la den lavt inn i feltet, men hele tre Ranheim-spillere løp forbi kula og sjansen rant ut i sanden.

Ropte på straffe

35 minutter ut i oppgjøret ville Ranheim ha straffe. Michael Karlsen løp inn i feltet med ballen, før han ble hindret av VIF-stopper Johan Lædre Bjørdal som holdt Ranheim-spissen. Karlsen så på dommeren mens han holdt armene i været, uten at dommeren ble med på at hjemmelaget skulle ha straffe.

Mens Ranheim-spillerne ropte på straffe, bestemte gjestene seg for å kontre. Kontringen endte nesten med scoring, men avslutningen gikk i nettveggen.

Resten av omgangen var det egentlig duellen mellom Karlsen og dommertrioen som var mest interessant. Spissen havnet i flere diskusjoner med dommerteamet, uten å få gehør.

Dermed 0–0 til pause i en svært tam og kjedelig omgang.

Målbonanza

Men kontrastene mellom 1. og 2. omgang kunne knapt vært større. Vålerenga satte inn to mål på to minutter, og plutselig var gjestene oppe i en 2–0-ledelse.

Ranheim reduserte raskt til 1–2, men det var Vålerenga som var best i fjæra. Først satte Vega hans andre scoring for kvelden, før Chidera Ejuke satte prikken over i-en med 4–1.

Derfra døde kampen ut. Ranheim hadde gitt opp og Vålerenga vant 4–1 etter en strålende oppvisning i 2. omgang.