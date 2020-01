Dette er grepene som har gjort Marius (21) til Norges beste skihopper

Marius Lindviks stil beskrives som fremtiden innen hoppsporten. Selv trekker 21-åringen frem to grep som har sendt ham til verdenstoppen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Marius Lindvik vant nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Viljam Brodahl Aftenposten

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: 21-åringen har ikke vært svakere enn topp ti de siste fem verdenscuprennene. Det gjør ham til Norges mest stabile hopper og dermed lagets beste for øyeblikket.

Onsdag gikk han til topps i det prestisjefylte nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen under Hoppuka. Samtidig tangerte han bakkerekorden.

Nå avslører Lindvik hemmeligheten til den voldsomme oppblomstringen.

– Jeg har trent veldig mye på flyvingen og det med flatere ski i sommer. Det føler jeg har vært nøkkelen til at jeg er blitt mer stabil og at topphoppene er blitt enda bedre, sier han til Aftenposten.

For i stedet for å ha kantede ski, klarer Lindvik i større grad å ha flatere ski i luften. Det gjør at bæreflaten øker og at man svever lenger.

En som er kjent for å mestre en slik teknikk bedre enn noen annen, er Ryoyu Kobayashi. Japaneren regnes som verdens beste skihopper.

Marius Lindvik landet på sensasjonelle 143,5 meter. Det er bakkerekorden i Olympiabakken i Garmisch. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Fakta Marius Lindvik Født: 27. juni 1998 (21 år) Fra: Frogner i Sørum kommune Klubb: Rælingen Skiklubb Idrett: Skihopp Meritter: To gull i junior-VM, To sølv i ungdoms-OL, NM-bronse og seier i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

«En norsk greie»

På sletta onsdag ettermiddag så den firedoble olympiske mesteren, Simon Ammann, det norske stjerneskuddet sveve ned til 143,5 meter i første omgang. Det er samme lengde som sveitserens bakkerekord fra ti år tilbake.

Ammann peker på én spesiell egenskap hos Lindvik som gjør det mulig for ham å ta frem slike rekordhopp.

– Han er en type som virkelig angriper. Det er det samme som da jeg fløy inn til rekorden. Du må være veldig aggressiv uten noen feil i luften, sier Ammann, og påpeker at han ikke er skuffet over å nå måtte dele bakkerekorden.

Han kalte styrken til Lindvik for «en norsk greie». Ammann trakk frem Anders Jacobsen som et lignende eksempel. Det hører til historien at Hønefoss-hopperen landet på 145 meter i samme bakke i 2014, men det var i et prøvehopp, og dermed telles det ikke som offisiell bakkerekord.

– Lindvik hadde gode hopp forrige sesong også. Han får erfaring og har variert tidligere, men med dette nivået utfordrer han de beste, sier Ammann.

Simon Ammann holdt tidligere bakkerekorden i Olympiabakken i Garmisch alene. Nå må han dele den med Marius Lindvik. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

– Ikke fanatisk opptatt av andre

Landslagssjef Stöckl mener også Lindvik besitter egenskaper som gjør at han skiller seg ut. Han tror stilen til nordmannen vil prege hoppsporten i mange år fremover.

– Han har en ekstremt offensiv hoppstil som later til å være fremtiden. Det ser vi nå. Det er flere som er veldig offensiv fra hoppkanten, samtidig som de løfter ordentlig. Det er det han er god på, sier sjefen.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen skjønte at Lindvik var noe helt spesielt da 21-åringen vant «alt» i junior-VM i 2018. Rælingen-hopperen kom hjem fra Kandersteg i Sveits med to gull og én bronse.

Bråthen mener en av Lindviks beste ferdigheter er evnen til å være rolig i stressende situasjoner. Han beskrives også som en person som ikke lar seg affisere av andre.

– Da han debuterte i verdenscupen, sto jeg på sletta med ham. Da hadde han hoppet tidlig og sett på den første treningsomgangen. Etter hvert hoppet Kamil Stoch og Richard Freitag. Alle som er interessert i skihopping visste at de ledet verdenscupen og at de hoppet til slutt, men så sa han: «Er det mange igjen nå, eller?», sier Bråthen, ler og legger til.

– Han er ikke fanatisk opptatt av de andre. Han driver med sitt og synes bare det er kjempegøy å hoppe på ski.

Publisert: Publisert 2. januar 2020 06:58